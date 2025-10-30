Ливада от 2,5 дка до „Скаптопара“ на учителката М. Бадинска постави в неловко положение АС – Благоевград: ВАС забрани на колегите си да се произнасят по казус, подсъдим на Районен съд

ВАС обезсили решение на Административен съд – Благоевград в полза на кмета Методи Байкушев след категоричното становище, че е недопустимо съдът да разглежда такъв казус, който всъщност е подсъден на Районен съд – Благоевград.

Става въпрос за мълчалив отказ на Байкушев по молба от декември 2024 г. на учителката в СУИЧЕ по физическо възпитание и спорт Марияна Бадинска да й бъдат издадени скица и удостоверение по чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за нейна ливада от 2,5 дка в района на общежитията на АУБ.

Производството пред Административния съд е било образувано по жалба на Бадинска срещу мълчаливия отказ, която АС вместо да пренасочи към Районен съд – Благоевград, отхвърля жалбата като неоснователна.

М. Байкушев Г. Чорбаджийски

Оказва се, че още от април 2018 г. има тълкувателно постановление на общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и на Първа и Втора колегия на ВАС, съгласно което делата, образувани по жалби срещу откази на общински кмет за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 – ал. 6 от ППЗСПЗЗ, са подсъдни на съответния районен съд.

ВАС уважи адвоката на Марияна Бадинска – Георги Чорбаджийски, делото да се върне за разглеждане от Районен съд – Благоевград.

ВАНЯ СИМЕОНОВА