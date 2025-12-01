Лидерът на ГЕРБ в Пиринско А. Новаков разказа спомени от соца на колегите си в ЕП

Европейският парламент промени завчера дневния си ред, за да проведе спешен дебат относно позицията на ЕС за подготовката на мирен план за Украйна. Повод бяха съобщенията от Киев за постигнато „общо разбиране” със САЩ по мирно споразумение, както и новината, че Доналд Тръмп е преработил първоначалния план от 28 точки и изпраща свои пратеници в Москва и Киев.

Кратко, но силно изявление от трибуната на парламента направи областният лидер на ГЕРБ в Благоевград и евродепутат Андрей Новаков, според когото досега на ЕС не се е налагало да се занимава с отбрана, тъй като дълго е разчитала САЩ да „изнасят спокойствие и сигурност”, но когато Америка се дръпне, континентът остава със собствени сили.

„Аз съм роден в НРБ. Тогава е част от комунистическия свят, доминиран от СССР.

Не си спомням много от тези времена, но знам едно със сигурност: Системата лъжеше за всичко!

Лъжеше от това, че ще има мляко в магазина, до това, че нищо не се е случило в Чернобил. Същата система, която излъга, че нищо не се е случило в Катинската гора, същата система, която излъга, че нищо не се е случило в ГУЛАГ.

Същата система днес ни казва, че това не е война, а специална операция…

Така че простете ни, че не сме много ентусиазирани и не вярваме на всичко, което ни казват.

През 2025 г. всички държави решават никога повече да не ползват боен отровен газ. И въпреки това всички държави запазват противогазите си. С това искам да кажа, че мирното споразумение зависи от Украйна. Това е тяхната земя, техният народ. Ние трябва да подкрепяме жертвата на агресията и никога да не спираме да инвестираме в нашия отбранителен капацитет. Направихме тази грешка при падането на Берлинската стена, не бива да допускаме същата грешка отново”, каза Новаков пред колегите си в Страсбург.

Думите му предизвикаха широк отзвук в социалните мрежи. Някои го поздравяват, според други няма право да говори по темата, защото е твърде млад, за да помни. Речта на Новаков обаче отприщи спомени, които едва ли някога ще бъдат забравени.

Nikolay Stefanoff:

„Помня повечето от нещата – фактите, които г-н Новаков каза в изказването си в ЕП по време на дебата „Позицията на ЕС относно предложения план и ангажимента на ЕС за справедлив и траен мир за Украйна“ и никога повече не искам да се връща този мракобесен период от историята ни… Никога!!!”.

Миро Слав:

„На 1-ви май 1986 г. защо ни изкараха на манифестация?

Валя дъжд. Ризката и вратовръзката ми станаха кафяви.

Това са истински неща, случили се през годините”.

Дамян Василев:

„А вие добре ли сте? Явно нищо не знаете за времето на комунизма след девети. Нещата бяха много тежки, той се изказа меко. Това е един млад и отговорен човек и депутат. България е в тежко положение благодарение на юмрука и неговите шарлатани от ПП/ДБ”.

Антон Пашов:

„Надявам се един ден народът да се опомни, да вземе властта в своите ръце и да потърси сметка на всички Б…ЛУЦИ, които са управлявали след падането на Тодор Живков”.

Rosen Georgiev:

Силно изказване! Необходимо е подобни позиции да бъдат публикувани и в българските медии”.

Katya Krancheva:

„Браво, Андрей! Горда съм, че имаме такива евродепутати”.

ВАНЯ СИМЕОНОВА