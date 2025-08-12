Лидерът на ГЕРБ – Дупница Ивайло Константинов и черногорският му съдружник Ранко Клачар купуват бензиностанциите на „Газпром“ в България

Компанията „Уни Енерджи“, която оперира веригата бензиностанции Avia в България, е внесла заявление в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за придобиване на активите на „Газпром“ в страната. Мажоритарен собственик на фирмата купувач е бившият собственик на автобусната компания „Юнион Ивкони“ и настоящ лидер на ГЕРБ в Дупница Ивайло Константинов.

Сделката включва 23 бензиностанции, 13 терена за изграждане на нови обекти и петролна база за съхранение на светли горива в Костинброд, пише economic.bg.

Припомняме, че в края на юли стана ясно, че регистрираният в Сърбия производител на петрол и газ NIS, собственик на бензиностанциите „Газпром“ в България, официално е решил да напусне страната. Контролираната от Русия компания тогава заяви, че Бордът на директорите й е одобрил продажбата на притежаваното от нея дъщерно дружество „НИС Петрол България“, тъй като компанията продължава да има проблеми с операциите си надолу по веригата в страната.

Към момента Avia разполага с 11 бензиностанции в страната. Според справка в Търговския регистър приходите на дружеството за 2023 г. са били 15.7 млн. лв., а печалбата – 302 хил. лв. Очаква се след финалното одобрение на сделката от КЗК новопридобитите бензиностанции да сменят бранда си.

От 13 юни 2024 г. Ивайло Константинов вече не е едноличен собственик на „Уни Енерджи“. С решение, взето на извънредно общо събрание на съдружниците от 7 юни същата година, „Вип стейшън“ придобива 45% от капитала по номинал срещу 450 хил. лв. Собственик на новия съдружник е Ранко Клачар, гражданин на Черна гора.





