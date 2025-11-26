Лидерът на ДПС съветниците в ОбС – Благоевград И. Узунов: Ще се съобразим с решението на централното ръководство и не бихме подкрепили увеличение на такса смет за благоевградчани през 2026 г.

Новата формула за формиране на такса смет в Благоевград на принципа “замърсителят плаща“ все още е само проект и засега няма нищо внесено за обсъждане в Общински съвет, така председателят на групата съветници от ДПС в местния парламент Исмет Узунов отговори на въпрос на „Струма“ ще подкрепи ли групата им проекта за въвеждане на нов подход за изчисление на такса смет в Благоевград на базата на брой ползватели на имот и предложените от кмета Методи Байкушев промени в действащата Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги. Журналистическият въпрос бе провокиран от вчерашния призив на лидера на ДПС и председател на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски към кметовете и общинските съветници в страната да не се вдигат такси и данъци през 2026 г. предвид въвеждането на еврото.

„Ние сме дисциплинирана структура и ще работим за хората и за това да не се утежнява финансовият им статус в годината на преминаване към еврото, която, нека не се лъжем, няма да е лека. Проектът за промени в наредбата все още е на етап обществено обсъждане. Дали той ще се внесе от кмета в ОбС за дискусия и решение до края на 2025 г., не е ясно“, коментира Исмет Узунов и допълни: „Коментирали сме казуса с колеги и от други парламентарни групи в местния парламент и общото мнение е да се изчака приемането на бюджета на държавата и становището на парламента дали на национално ниво ще се запази настоящата система за формиране на такса смет, или ще се премине към нова. Възможно е пробно в отделни общини това да се апробира, но не смятам, че община Благоевград ще е сред тях. Мисля, че ще се запази статуквото и ние на този етап не бихме подкрепили увеличение на такси и данъци. Ще се съобразим с решенията, приети от централното ръководство на партията“, категоричен бе той.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА