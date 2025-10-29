Лидерът на Югозапад измъчи железничарите, Карузо изпя лебедовата песен на „Рилецо“

Лидерът на Югозапад „Рилски спортист“ измъчи елитния „Локомотив“ /Сф/, но допусна гол в последната минута и напусна борбата в 1/16-финалите за купата на България, когато на хоризонта вече се задаваха продължения и дузпи. Самоковци на два пъти повеждаха с головете на Венцислав Христов /5, 60/. Равенството поддържаха Садио Дембеле /29/ и Патрик-Габриел Галчев /66/ преди лебедовата песен на скиорите да изпее Кауе Карузо.

Глътка турнирен въздух поеха двама от опашкарите в Първа лига. „Ботев“ /Пд/ отнесе с 4:0 втородивизионния „Спартак“ /Пл/. Никола Илиев откри в 9-та мин. от дузпа, отсъдена за нарушение на миналия преди време през школата на орлетата Монир Ал Бадарин. Преди почивката разликата удвои Самуел Калу. Аванса на канарчетата направи класически Никола Солдо с глава в 49-та мин. след центриране от фал на бившия пиринец Андрей Йорданов. В 73-та мин. се разписа Димитър Митков.

Аутсайдерът „Добруджа“ без спечелена точка навън в първенството се класира напред с разгрома 7:2 като гост на „Бдин“. За добричлии вкараха Куеро /3/, Айкут Рамадан /12, 52, 80/, Милчо Ангелов /60, 62/ и Кардозо /66/.

„Спартак“ /Вн/ мина през Ямбол с 3:1 срещу екзекутора на „Вихрен“. Точни за соколите бяха Пахама /8/, Даниел Халачев /18/ и Иван Алексиев /56/, а за опонентите Георги Динков /80/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ