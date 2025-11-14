Лидерът „Огражденец“ вкара 14 на стрелите, първомайските вълци започнаха с 10 играчи и завършиха с 9

Лидерът в зона „Струма“ на „Б“ областната група „Огражденец“ от Кърналово записа най-убедителната победа в първенството, разбивайки опашкаря „Стрела“ от Петрич с 14:2. С четири попадения за погрома се отчете голмайсторът на тима Мартин Стоев, по два пъти мрежата на клетите гости опънаха Антоан Велев, Николай Симонски и Стефан Крилчев, по веднъж точни бяха Иван Дамов, Петър Тодоров, Стоян Цеков и Евтим Цеков. Основният преследвач „Ураган“ от Михнево успява да поддържа едноточковото изоставане от върха след домашния успех с 2:0 срещу „Яворница“. Листата не се пропукаха през първата част, но в 52-та мин. клекнаха. Николай Георгиев пое топката в центъра и след като премина през двама бранители, порази долния ляв ъгъл. В 75-та мин. отново деветката на ураганите измисли и вкара втория гол след двойно подаване с Ангел Милев, последвано от технично елиминиране на противниковия страж.

Комшиите „Огражденец“ /сн. 1/ и „Ураган“ /сн. 2/ продължават задочната битка на върха Първомайските вълци /сн. 3/ отново не събраха 11 души, от което се възползваха коларовци /сн. 4/ сн.4

Подгорското дерби между „Калабак“ и „Бела 08″бе спечелено с категоричното 5:0 от самуиловци, което ги остави в челната тройка на временното подреждане. Серията от загуби на актуалния първенец „Огражден – Първомай“, който изпадна в тежка кадрова криза, вече не удивлява никого. В неделя вълците отстъпиха с 1:2 вкъщи на „Подгорец“ от Коларово, като мачът бе бледа сянка на дербито, решавало доскоро първенството в полза на единия или другия опонент. Първомайци започнаха с 10 играчи и завършиха с 9, като оптимистичен дебют пред родна публика направи 17-годишният Иван Каракашев. Ранен аванс на гостите още в 5-та мин.осигури Стоян Пасков. В 50-та мин. водещият стрелец на домакините Атанас Тимов изравни, възползвайки се от находчива асистенция на Динчо Георгиев, но10 минути преди края Станислав Бързаков преодоля Илчо Точков за втори път и прати 3-те точки към Подгорието.

СТАНЧО СТАНЧЕВ