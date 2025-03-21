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Лидерът „Огражденец“ мина икономично през аутсайдера, издънка на марикостинци позволи на вълците да задържат втората позиция

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от: Спорт
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Без неколцина от асовете си лидерът в „Б“ областната група на пиринската бундеслига „Огражденец“ от Кърналово записа икономична победа 2:1 на гости на последния в таблицата „Стрела“. На стадиона в Кавракирово попаденията за победителите отбелязаха Панталей Цеков и Стоян Цеков, преди условните домакини от ромския квартал на Петрич да се разпишат почетно при 13-та си загуба през сезона. „Струма“ от Марикостиново и „Изтребител“ от Ново Делчево завършиха наравно 1:1 в коректен тон. Обичайният голаджия на домакините напоследък Илиян Грънчаров откри резултата в 11-та мин., точките подели Симеон Кременлиев в 66-та мин. „Бела 08“ и „Яворница“ изиграха оспорван двубой в с. Беласица за крайното 3:2. Стоян Харизанов простреля Дейвид Василев в 4-та мин. и откри за домакините. Пак той го удвои в 18-та мин., но гостите не се предадоха и на свой ред удариха два пъти през втората част, връщайки мача в изходно положение. Първо Божидар Яков намали в 63-та мин., след още десет Орхан Асанов изравни. Все пак „Бела“ имаше време за реакция, а победния изстрел отправи Йордан Попов в78-та мин.

Завърналият се след няколкогодишна пауза „Огражденец“ не изпуска лидерството
В коректен двубой с 3 жълти картона изтребителите /вляво/ измъкнаха точката в Марикостиново


„Калабак“ от Самуилово записа убедителен успех с 4:0 срещу „Ураган“ от Михнево и отвори  6-точкова разлика от гостите в долната част на таблицата. Първия гол във вратата на Иван Димитров отбеляза Радослав Златков в 10-та мин., в 16-та мин. отсъдената дузпа реализира Дейвид Василев. Доскорошната юношеска надежда на профитата от „Беласица“ Диего Александров се разписа в 31-та мин., голеадата закри в 77-та мин. Аспарух Илиев. Въпреки че мачът на „Огражден-Първомай“ с  „Подгорец“ от Коларово бе отложен, вълците останаха на втората си позиция благодарение на хикса на марикостинци с изтребителите.

Самуиловци /сн. 3/ остави на дъното ураганите /сн. 4/


„СТРУМА“ /МАРИКОСТИНОВО/: В. Терзиев, Иванов, Димитров, Киричков, Беков, Мичев, Е. Камишев, Грънчаров, Каранушков, Атанасов, М. Терзиев /Диров, М. Георгиев, Ибришимов, Младенов, Митрев, Бъчваров, К. Камишев/.

„ИЗТРЕБИТЕЛ“ /НОВО ДЕЛЧЕВО/: Мадолев, Щурков, Ст. Николов, Недялков, Маникатов, Айдарски, Костадинов, Панчев, С. Георгиев, Решков, Куртов /Е. Георгиев, Марков, Павлов, Кременлиев, Л. Иванов, Г. Николов, Апостолов, Ризов/.

„БЕЛА 08“: Д. Георгиев, Христов, Цанев, Петрушев, Костов, В. Георгиев, Стамчев, М.Чоканов, Н. Николов, Харизанов, Велков /Попов, Марков, Пройков, Самарджиев, Джелев, Бърдаров, Липийски/.

„ЯВОРНИЦА“: Василев, Асанов, Сп. Иванов, Ил. Ризов, Исин, Петров, Яков, Мехмедов, Н. Якимов, Ас. Якимов, М. Стоименов /П. Георгиев, Кърлев, Мехмедов, Веселински, Ив. Ризов, Н. Иванов/.

„КАЛАБАК“ /САМУИЛОВО/: Масларски, М. Василев, К. Георгиев, Попов, Б. Яков, Димитров, Златков, Д. Василев, В. Георгиев, Александров, А. Илиев  /Гавазов, Костадинов, Ал. Марков, Стоянов, С. Илиев/.

„УРАГАН“ /МИХНЕВО/: Ив. Димитров, Ст. Новков, С. Касареев, Г. Терзиев, Хр. Касареев, Масларов, Адвокатов, Ал. Тилев, Лучков, Н. Тилев, Д. Тасев /Милев, Кр. Димитров, Св. Митов, Д. Новков, Н. Георгиев, Д. Митов, Ст. Димитров, Гошев, Гоцев/.

АОГ – БЛАГОЕВГРАД

СТРУМА, XVII КРЪГ

Падеш-Рилци 2:0, Кресна-Логодаж 4:0, Микрево-Полена 1:5, Крупник-Дамяница 2:1, Левуново-Струма 1:2, Склаве-Долно Осеново 3:0, Лебница почива.

КЛАСИРАНЕ

  1. Кресна     59:14   39
  2. Полена     51:21   38
  3. Склаве     52:22   37
  4. Крупник  39:18   36
  5. Падеш      46:26   30
  6. Логодаж   31:35   23
  7. Микрево  32:38   22
  8. Левуново 25:46   13
  9. Дамяница      24:30   12
  10. Лебница   23:33   11
  11. Струма      19:62   10
  12. Рилци 22:43   8
  13. Д. Осеново     14:47   5

МЕСТА, XVII КРЪГ

Хаджидимово-Горно Драглище 4:2, Дебрен-Блатска 5:1, Копривлен-Огняново 1:0, Кочан-Бачево 5:3, Вълкосел-Брезница 3:1, Разлог-Слащен 0:3, Белица почива.

КЛАСИРАНЕ

  1. Хаджидимово     63:13   40
  2. Дебрен     40:13   38
  3. Огняново 38:27   31
  4. Брезница 30:25   29
  5. Бачево      55:34   26
  6. Вълкосел 38:29   25
  7. Кочан 27:21   24
  8. Копривлен     25:33   18
  9. Блатска    29:41   18
  10. Слащен     16:44   18
  11. Белица      16:29   11
  12. Г. Драглище   12:49   6
  13. Разлог 14:45   5

БОГ – БЛАГОЕВГРАД

СТРУМА, XIV КРЪГ

Стрела-Кърналово 1:2, Бела-Яворница 3:2, Самуилово-Михнево 4:0, Марикостиново-Ново Делчево 1:1, Първомай-Коларово отл., Долна Градешница почива.

КЛАСИРАНЕ

  1. Кърналово     38:10   33
  2. Първомай      43:12   27
  3. Марикостиново  38:18   26
  4. Коларово 17:17   22
  5. Ново Делчево     26:22   20
  6. Яворница 28:36   17
  7. Бела   27:28   15
  8. Самуилово    21:25   14
  9. Михнево  11:35   8
  10. Д. Градешница    14:30   8
  11. Стрела      12:42   7

СТАНЧО СТАНЧЕВ



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