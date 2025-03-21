Лидерът „Огражденец“ мина икономично през аутсайдера, издънка на марикостинци позволи на вълците да задържат втората позиция

Без неколцина от асовете си лидерът в „Б“ областната група на пиринската бундеслига „Огражденец“ от Кърналово записа икономична победа 2:1 на гости на последния в таблицата „Стрела“. На стадиона в Кавракирово попаденията за победителите отбелязаха Панталей Цеков и Стоян Цеков, преди условните домакини от ромския квартал на Петрич да се разпишат почетно при 13-та си загуба през сезона. „Струма“ от Марикостиново и „Изтребител“ от Ново Делчево завършиха наравно 1:1 в коректен тон. Обичайният голаджия на домакините напоследък Илиян Грънчаров откри резултата в 11-та мин., точките подели Симеон Кременлиев в 66-та мин. „Бела 08“ и „Яворница“ изиграха оспорван двубой в с. Беласица за крайното 3:2. Стоян Харизанов простреля Дейвид Василев в 4-та мин. и откри за домакините. Пак той го удвои в 18-та мин., но гостите не се предадоха и на свой ред удариха два пъти през втората част, връщайки мача в изходно положение. Първо Божидар Яков намали в 63-та мин., след още десет Орхан Асанов изравни. Все пак „Бела“ имаше време за реакция, а победния изстрел отправи Йордан Попов в78-та мин.

Завърналият се след няколкогодишна пауза „Огражденец“ не изпуска лидерството

В коректен двубой с 3 жълти картона изтребителите /вляво/ измъкнаха точката в Марикостиново



„Калабак“ от Самуилово записа убедителен успех с 4:0 срещу „Ураган“ от Михнево и отвори 6-точкова разлика от гостите в долната част на таблицата. Първия гол във вратата на Иван Димитров отбеляза Радослав Златков в 10-та мин., в 16-та мин. отсъдената дузпа реализира Дейвид Василев. Доскорошната юношеска надежда на профитата от „Беласица“ Диего Александров се разписа в 31-та мин., голеадата закри в 77-та мин. Аспарух Илиев. Въпреки че мачът на „Огражден-Първомай“ с „Подгорец“ от Коларово бе отложен, вълците останаха на втората си позиция благодарение на хикса на марикостинци с изтребителите.

Самуиловци /сн. 3/ остави на дъното ураганите /сн. 4/



„СТРУМА“ /МАРИКОСТИНОВО/: В. Терзиев, Иванов, Димитров, Киричков, Беков, Мичев, Е. Камишев, Грънчаров, Каранушков, Атанасов, М. Терзиев /Диров, М. Георгиев, Ибришимов, Младенов, Митрев, Бъчваров, К. Камишев/.

„ИЗТРЕБИТЕЛ“ /НОВО ДЕЛЧЕВО/: Мадолев, Щурков, Ст. Николов, Недялков, Маникатов, Айдарски, Костадинов, Панчев, С. Георгиев, Решков, Куртов /Е. Георгиев, Марков, Павлов, Кременлиев, Л. Иванов, Г. Николов, Апостолов, Ризов/.

„БЕЛА 08“: Д. Георгиев, Христов, Цанев, Петрушев, Костов, В. Георгиев, Стамчев, М.Чоканов, Н. Николов, Харизанов, Велков /Попов, Марков, Пройков, Самарджиев, Джелев, Бърдаров, Липийски/.

„ЯВОРНИЦА“: Василев, Асанов, Сп. Иванов, Ил. Ризов, Исин, Петров, Яков, Мехмедов, Н. Якимов, Ас. Якимов, М. Стоименов /П. Георгиев, Кърлев, Мехмедов, Веселински, Ив. Ризов, Н. Иванов/.

„КАЛАБАК“ /САМУИЛОВО/: Масларски, М. Василев, К. Георгиев, Попов, Б. Яков, Димитров, Златков, Д. Василев, В. Георгиев, Александров, А. Илиев /Гавазов, Костадинов, Ал. Марков, Стоянов, С. Илиев/.

„УРАГАН“ /МИХНЕВО/: Ив. Димитров, Ст. Новков, С. Касареев, Г. Терзиев, Хр. Касареев, Масларов, Адвокатов, Ал. Тилев, Лучков, Н. Тилев, Д. Тасев /Милев, Кр. Димитров, Св. Митов, Д. Новков, Н. Георгиев, Д. Митов, Ст. Димитров, Гошев, Гоцев/.

АОГ – БЛАГОЕВГРАД

СТРУМА, XVII КРЪГ

Падеш-Рилци 2:0, Кресна-Логодаж 4:0, Микрево-Полена 1:5, Крупник-Дамяница 2:1, Левуново-Струма 1:2, Склаве-Долно Осеново 3:0, Лебница почива.

КЛАСИРАНЕ

Кресна 59:14 39 Полена 51:21 38 Склаве 52:22 37 Крупник 39:18 36 Падеш 46:26 30 Логодаж 31:35 23 Микрево 32:38 22 Левуново 25:46 13 Дамяница 24:30 12 Лебница 23:33 11 Струма 19:62 10 Рилци 22:43 8 Д. Осеново 14:47 5

МЕСТА, XVII КРЪГ

Хаджидимово-Горно Драглище 4:2, Дебрен-Блатска 5:1, Копривлен-Огняново 1:0, Кочан-Бачево 5:3, Вълкосел-Брезница 3:1, Разлог-Слащен 0:3, Белица почива.

КЛАСИРАНЕ

Хаджидимово 63:13 40 Дебрен 40:13 38 Огняново 38:27 31 Брезница 30:25 29 Бачево 55:34 26 Вълкосел 38:29 25 Кочан 27:21 24 Копривлен 25:33 18 Блатска 29:41 18 Слащен 16:44 18 Белица 16:29 11 Г. Драглище 12:49 6 Разлог 14:45 5

БОГ – БЛАГОЕВГРАД

СТРУМА, XIV КРЪГ

Стрела-Кърналово 1:2, Бела-Яворница 3:2, Самуилово-Михнево 4:0, Марикостиново-Ново Делчево 1:1, Първомай-Коларово отл., Долна Градешница почива.

КЛАСИРАНЕ

Кърналово 38:10 33 Първомай 43:12 27 Марикостиново 38:18 26 Коларово 17:17 22 Ново Делчево 26:22 20 Яворница 28:36 17 Бела 27:28 15 Самуилово 21:25 14 Михнево 11:35 8 Д. Градешница 14:30 8 Стрела 12:42 7

СТАНЧО СТАНЧЕВ





