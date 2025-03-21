Лидерът „Огражденец“ мина икономично през аутсайдера, издънка на марикостинци позволи на вълците да задържат втората позиция

Без неколцина от асовете си лидерът в „Б“ областната група на пиринската бундеслига „Огражденец“ от Кърналово записа икономична победа 2:1 на гости на последния в таблицата „Стрела“. На стадиона в Кавракирово попаденията за победителите отбелязаха Панталей Цеков и Стоян Цеков, преди условните домакини от ромския квартал на Петрич да се разпишат почетно при 13-та си загуба през сезона. „Струма“ от Марикостиново и „Изтребител“ от Ново Делчево завършиха наравно 1:1 в коректен тон. Обичайният голаджия на домакините напоследък Илиян Грънчаров откри резултата в 11-та мин., точките подели Симеон Кременлиев в 66-та мин. „Бела 08“ и „Яворница“ изиграха оспорван двубой в с. Беласица за крайното 3:2. Стоян Харизанов простреля Дейвид Василев в 4-та мин. и откри за домакините. Пак той го удвои в 18-та мин., но гостите не се предадоха и на свой ред удариха два пъти през втората част, връщайки мача в изходно положение. Първо Божидар Яков намали в 63-та мин., след още десет Орхан Асанов изравни. Все пак „Бела“ имаше време за реакция, а победния изстрел отправи Йордан Попов в78-та мин.
„Калабак“ от Самуилово записа убедителен успех с 4:0 срещу „Ураган“ от Михнево и отвори 6-точкова разлика от гостите в долната част на таблицата. Първия гол във вратата на Иван Димитров отбеляза Радослав Златков в 10-та мин., в 16-та мин. отсъдената дузпа реализира Дейвид Василев. Доскорошната юношеска надежда на профитата от „Беласица“ Диего Александров се разписа в 31-та мин., голеадата закри в 77-та мин. Аспарух Илиев. Въпреки че мачът на „Огражден-Първомай“ с „Подгорец“ от Коларово бе отложен, вълците останаха на втората си позиция благодарение на хикса на марикостинци с изтребителите.
„СТРУМА“ /МАРИКОСТИНОВО/: В. Терзиев, Иванов, Димитров, Киричков, Беков, Мичев, Е. Камишев, Грънчаров, Каранушков, Атанасов, М. Терзиев /Диров, М. Георгиев, Ибришимов, Младенов, Митрев, Бъчваров, К. Камишев/.
„ИЗТРЕБИТЕЛ“ /НОВО ДЕЛЧЕВО/: Мадолев, Щурков, Ст. Николов, Недялков, Маникатов, Айдарски, Костадинов, Панчев, С. Георгиев, Решков, Куртов /Е. Георгиев, Марков, Павлов, Кременлиев, Л. Иванов, Г. Николов, Апостолов, Ризов/.
„БЕЛА 08“: Д. Георгиев, Христов, Цанев, Петрушев, Костов, В. Георгиев, Стамчев, М.Чоканов, Н. Николов, Харизанов, Велков /Попов, Марков, Пройков, Самарджиев, Джелев, Бърдаров, Липийски/.
„ЯВОРНИЦА“: Василев, Асанов, Сп. Иванов, Ил. Ризов, Исин, Петров, Яков, Мехмедов, Н. Якимов, Ас. Якимов, М. Стоименов /П. Георгиев, Кърлев, Мехмедов, Веселински, Ив. Ризов, Н. Иванов/.
„КАЛАБАК“ /САМУИЛОВО/: Масларски, М. Василев, К. Георгиев, Попов, Б. Яков, Димитров, Златков, Д. Василев, В. Георгиев, Александров, А. Илиев /Гавазов, Костадинов, Ал. Марков, Стоянов, С. Илиев/.
„УРАГАН“ /МИХНЕВО/: Ив. Димитров, Ст. Новков, С. Касареев, Г. Терзиев, Хр. Касареев, Масларов, Адвокатов, Ал. Тилев, Лучков, Н. Тилев, Д. Тасев /Милев, Кр. Димитров, Св. Митов, Д. Новков, Н. Георгиев, Д. Митов, Ст. Димитров, Гошев, Гоцев/.
АОГ – БЛАГОЕВГРАД
СТРУМА, XVII КРЪГ
Падеш-Рилци 2:0, Кресна-Логодаж 4:0, Микрево-Полена 1:5, Крупник-Дамяница 2:1, Левуново-Струма 1:2, Склаве-Долно Осеново 3:0, Лебница почива.
КЛАСИРАНЕ
- Кресна 59:14 39
- Полена 51:21 38
- Склаве 52:22 37
- Крупник 39:18 36
- Падеш 46:26 30
- Логодаж 31:35 23
- Микрево 32:38 22
- Левуново 25:46 13
- Дамяница 24:30 12
- Лебница 23:33 11
- Струма 19:62 10
- Рилци 22:43 8
- Д. Осеново 14:47 5
МЕСТА, XVII КРЪГ
Хаджидимово-Горно Драглище 4:2, Дебрен-Блатска 5:1, Копривлен-Огняново 1:0, Кочан-Бачево 5:3, Вълкосел-Брезница 3:1, Разлог-Слащен 0:3, Белица почива.
КЛАСИРАНЕ
- Хаджидимово 63:13 40
- Дебрен 40:13 38
- Огняново 38:27 31
- Брезница 30:25 29
- Бачево 55:34 26
- Вълкосел 38:29 25
- Кочан 27:21 24
- Копривлен 25:33 18
- Блатска 29:41 18
- Слащен 16:44 18
- Белица 16:29 11
- Г. Драглище 12:49 6
- Разлог 14:45 5
БОГ – БЛАГОЕВГРАД
СТРУМА, XIV КРЪГ
Стрела-Кърналово 1:2, Бела-Яворница 3:2, Самуилово-Михнево 4:0, Марикостиново-Ново Делчево 1:1, Първомай-Коларово отл., Долна Градешница почива.
КЛАСИРАНЕ
- Кърналово 38:10 33
- Първомай 43:12 27
- Марикостиново 38:18 26
- Коларово 17:17 22
- Ново Делчево 26:22 20
- Яворница 28:36 17
- Бела 27:28 15
- Самуилово 21:25 14
- Михнево 11:35 8
- Д. Градешница 14:30 8
- Стрела 12:42 7
СТАНЧО СТАНЧЕВ