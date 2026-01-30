Солети с черен и бял шоколад

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

солети на пръчици – 200 г

черен шоколад (мин. 60% какао) – 150 г

бял шоколад – 100 г

кокосово масло – 1 ч.л. или какаово масло

ядки, захарни или цветни пръчици – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Черният и белият шоколад се начупват отделно и се разтопяват на водна баня или на много слаб огън, като се добавя по няколко капки кокосово масло за по-гладка текстура.

Всяка солета се потапя до половина или две трети в черния шоколад, отцежда се леко и се подрежда върху хартия за печене.

След като черният шоколад започне да стяга, разтопеният бял шоколад се нанася на тънки ивици с лъжица или пош. По желание, докато шоколадът е още мек, солетите се поръсват с ядки, захарни или цветни пръчици.

Солетите се оставят на хладно място или в хладилник, докато шоколадът напълно се втвърди.

Комбинацията от солени солети и шоколад активира едновременно сладките и солените вкусови рецептори, което прави този десерт изключително атрактивен и популярен за празници и рождени дни, най-вече детски рождени дни./gotvach.bg