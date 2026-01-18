Лимонова панакота с нежен млечен крем

Необходими продукти

За панакотата

сладкарска сметана – 400 мл

– 400 мл прясно мляко – 100 мл

– 100 мл захар – 80 г

– 80 г ванилия (екстракт или шушулка) – 1 ч.л. или 1 бр.

– 1 ч.л. или 1 бр. желатин – 8 г

– 8 г студена вода – 40 мл

– 40 мл За лимоновия слой

лимонов сок (прясно изцеден) – 200 мл

– 200 мл захар – 3 с.л.

– 3 с.л. желатин – 4 г

– 4 г студена вода – 20 мл

– 20 мл лимон (био, нарязан на тънки резени) – 4 тънки резена

– 4 тънки резена лимонова кора (фино настъргана) – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Желатинът за панакотата се накисва в студената вода и се оставя да набъбне, след което сметаната, прясното мляко, захарта и ванилията се загряват на слаб огън до пълно разтваряне на захарта, без сместа да завира.

Съдът се отстранява от котлона, добавя се набъбналият желатин и се разбърква до пълното му разтваряне, след което кремът се разпределя в чаши и се прибира в хладилник до пълно стягане.

За лимоновия слой желатинът се накисва в студената вода и се оставя 5 минути да набъбне.

Лимоновият сок се загрява със захарта до разтваряне, добавя се набъбналият желатин и лимоновата кора, и сместа се разбърква до гладкост.

Върху стегналата панакота се поставя по един тънък резен лимон, след което внимателно се излива леко охладената лимонова смес, така че резенът да остане видим и потопен в сместа. Десертът се охлажда отново до пълно желиране.

Използването на тънък резен лимон в желето не е само декоративно – то придава лек горчиво-цитрусов нюанс, който балансира сладостта на панакотата и придава професионален ресторантски вид./gotvach.bg