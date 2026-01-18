Топ теми

Лимонова панакота с нежен млечен крем

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти

  • За панакотата
  • сладкарска сметана – 400 мл
  • прясно мляко – 100 мл
  • захар – 80 г
  • ванилия (екстракт или шушулка) – 1 ч.л. или 1 бр.
  • желатин – 8 г
  • студена вода – 40 мл
  • За лимоновия слой
  • лимонов сок (прясно изцеден) – 200 мл
  • захар – 3 с.л.
  • желатин – 4 г
  • студена вода – 20 мл
  • лимон (био, нарязан на тънки резени) – 4 тънки резена
  • лимонова кора (фино настъргана) – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Желатинът за панакотата се накисва в студената вода и се оставя да набъбне, след което сметаната, прясното мляко, захарта и ванилията се загряват на слаб огън до пълно разтваряне на захарта, без сместа да завира.

Съдът се отстранява от котлона, добавя се набъбналият желатин и се разбърква до пълното му разтваряне, след което кремът се разпределя в чаши и се прибира в хладилник до пълно стягане.

За лимоновия слой желатинът се накисва в студената вода и се оставя 5 минути да набъбне.

Лимоновият сок се загрява със захарта до разтваряне, добавя се набъбналият желатин и лимоновата кора, и сместа се разбърква до гладкост.

Върху стегналата панакота се поставя по един тънък резен лимон, след което внимателно се излива леко охладената лимонова смес, така че резенът да остане видим и потопен в сместа. Десертът се охлажда отново до пълно желиране.

Използването на тънък резен лимон в желето не е само декоративно – то придава лек горчиво-цитрусов нюанс, който балансира сладостта на панакотата и придава професионален ресторантски вид./gotvach.bg

