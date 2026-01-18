Лимонова панакота с нежен млечен крем

Необходими продукти
- За панакотата
- сладкарска сметана – 400 мл
- прясно мляко – 100 мл
- захар – 80 г
- ванилия (екстракт или шушулка) – 1 ч.л. или 1 бр.
- желатин – 8 г
- студена вода – 40 мл
- За лимоновия слой
- лимонов сок (прясно изцеден) – 200 мл
- захар – 3 с.л.
- желатин – 4 г
- студена вода – 20 мл
- лимон (био, нарязан на тънки резени) – 4 тънки резена
- лимонова кора (фино настъргана) – по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Желатинът за панакотата се накисва в студената вода и се оставя да набъбне, след което сметаната, прясното мляко, захарта и ванилията се загряват на слаб огън до пълно разтваряне на захарта, без сместа да завира.
Съдът се отстранява от котлона, добавя се набъбналият желатин и се разбърква до пълното му разтваряне, след което кремът се разпределя в чаши и се прибира в хладилник до пълно стягане.
За лимоновия слой желатинът се накисва в студената вода и се оставя 5 минути да набъбне.
Лимоновият сок се загрява със захарта до разтваряне, добавя се набъбналият желатин и лимоновата кора, и сместа се разбърква до гладкост.
Върху стегналата панакота се поставя по един тънък резен лимон, след което внимателно се излива леко охладената лимонова смес, така че резенът да остане видим и потопен в сместа. Десертът се охлажда отново до пълно желиране.
Използването на тънък резен лимон в желето не е само декоративно – то придава лек горчиво-цитрусов нюанс, който балансира сладостта на панакотата и придава професионален ресторантски вид./gotvach.bg