Лимонови картофи по гръцки

Необходими продукти

картофи – 1 кг

зехтин – 80 мл

лимонов сок – 80 мл

чесън – 4 скилидки

зеленчуков или пилешки бульон – 120 мл

пармезан (настърган) – 50 г

каперси (отцедени) – 2 с.л.

магданоз (пресен) – 2 с.л.

риган (сух) – 1 ч.л.

сол – на вкус

черен пипер – на вкус

Начин на приготвяне

Картофите се обелват и се нарязват на едри лодки. Подреждат се в тава на един ред.

В купа се смесват зехтинът, лимоновият сок, бульонът, пресованият чесън, риганът, солта и черният пипер, след което сместа се излива равномерно върху картофите. Тавата се покрива с фолио и се пече в предварително загрята фурна на 190°C около 30 минути.

Фолиото се отстранява, картофите се обръщат и печенето продължава още 15-20 минути, докато течността се редуцира, а картофите станат златисти и леко хрупкави.

Малко преди изваждане се поръсват с настъргания пармезан и се връщат във фурната за 4-5 минути, за да се разтопи сиренето. След изпичане се поръсват с каперсите и пресния магданоз и се сервират веднага.

Можете да поднесете картофите с традиционния гръцки сос Авголемоно.

В Гърция тези картофи често се приготвят в същата тава с агнешко или пилешко месо, като попиват ароматите на лимона и зехтина – тайната на характерния им вкус./gotvach.bg