Лимонови картофи по гръцки

Необходими продукти
картофи – 1 кг
зехтин – 80 мл
лимонов сок – 80 мл
чесън – 4 скилидки
зеленчуков или пилешки бульон – 120 мл
пармезан (настърган) – 50 г
каперси (отцедени) – 2 с.л.
магданоз (пресен) – 2 с.л.
риган (сух) – 1 ч.л.
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
Начин на приготвяне
Картофите се обелват и се нарязват на едри лодки. Подреждат се в тава на един ред.
В купа се смесват зехтинът, лимоновият сок, бульонът, пресованият чесън, риганът, солта и черният пипер, след което сместа се излива равномерно върху картофите. Тавата се покрива с фолио и се пече в предварително загрята фурна на 190°C около 30 минути.
Фолиото се отстранява, картофите се обръщат и печенето продължава още 15-20 минути, докато течността се редуцира, а картофите станат златисти и леко хрупкави.
Малко преди изваждане се поръсват с настъргания пармезан и се връщат във фурната за 4-5 минути, за да се разтопи сиренето. След изпичане се поръсват с каперсите и пресния магданоз и се сервират веднага.
Можете да поднесете картофите с традиционния гръцки сос Авголемоно.
В Гърция тези картофи често се приготвят в същата тава с агнешко или пилешко месо, като попиват ароматите на лимона и зехтина – тайната на характерния им вкус./gotvach.bg