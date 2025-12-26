Необходими Продукти
- ориз арборио – 120 г
- вода – 250 мл
- прясно мляко – 1 л
- захар – 120 г
- лимонова кора, фино настъргана – от 1 лимон
- лимонов сок – 2 с.л, прясно изцеден
- ванилия – 1 ч.л.
- сол – щипка
- масло – 20 г
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата и щипка сол, като се вари на слаб котлон до почти пълно поемане на течността.
Добавя се прясното мляко и сместа се оставя да къкри бавно, като се разбърква периодично, докато оризът омекне напълно и десертът придобие кремообразна консистенция.
Прибавят се захарта, лимоновата кора и ванилията и се вари още няколко минути, след което тенджерата се сваля от котлона и се добавят лимоновият сок и маслото, като се разбърква до гладък и лъскав крем. Лимоновият сок винаги се добавя след сваляне от котлона, за да не пресече млякото и да се запази свежият цитрусов аромат.
Лимоново мляко с ориз се разпределя в чаши, оставя се леко да изстине и се охлажда в хладилник преди сервиране./gotvach.bg