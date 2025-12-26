Топ теми

Лимоново мляко с ориз

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими Продукти

  • ориз арборио – 120 г
  • вода – 250 мл
  • прясно мляко – 1 л
  • захар – 120 г
  • лимонова кора, фино настъргана – от 1 лимон
  • лимонов сок – 2 с.л, прясно изцеден
  • ванилия – 1 ч.л.
  • сол – щипка
  • масло – 20 г

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата и щипка сол, като се вари на слаб котлон до почти пълно поемане на течността.

Добавя се прясното мляко и сместа се оставя да къкри бавно, като се разбърква периодично, докато оризът омекне напълно и десертът придобие кремообразна консистенция.

Прибавят се захарта, лимоновата кора и ванилията и се вари още няколко минути, след което тенджерата се сваля от котлона и се добавят лимоновият сок и маслото, като се разбърква до гладък и лъскав крем. Лимоновият сок винаги се добавя след сваляне от котлона, за да не пресече млякото и да се запази свежият цитрусов аромат.

Лимоново мляко с ориз се разпределя в чаши, оставя се леко да изстине и се охлажда в хладилник преди сервиране./gotvach.bg

