Необходими Продукти

ориз арборио – 120 г

– 120 г вода – 250 мл

– 250 мл прясно мляко – 1 л

– 1 л захар – 120 г

– 120 г лимонова кора, фино настъргана – от 1 лимон

– от 1 лимон лимонов сок – 2 с.л, прясно изцеден

– 2 с.л, прясно изцеден ванилия – 1 ч.л.

– 1 ч.л. сол – щипка

– щипка масло – 20 г

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата и щипка сол, като се вари на слаб котлон до почти пълно поемане на течността.

Добавя се прясното мляко и сместа се оставя да къкри бавно, като се разбърква периодично, докато оризът омекне напълно и десертът придобие кремообразна консистенция.

Прибавят се захарта, лимоновата кора и ванилията и се вари още няколко минути, след което тенджерата се сваля от котлона и се добавят лимоновият сок и маслото, като се разбърква до гладък и лъскав крем. Лимоновият сок винаги се добавя след сваляне от котлона, за да не пресече млякото и да се запази свежият цитрусов аромат.

Лимоново мляко с ориз се разпределя в чаши, оставя се леко да изстине и се охлажда в хладилник преди сервиране./gotvach.bg