Линдзи Вон претърпя нова операция

Линдзи Вон е претърпяла още една операция на левия крак, на който получи фрактура при тежко падане в спускането за жени по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

41-годишната американска ски легенда пострада сериозно и беше откарана с хеликоптер в болница в Тревизо, където вече премина през няколко хирургически интервенции. Припомняме, че тя участва на Олимпиадата с разкъсана предна кръстна връзка на същия крак, който впоследствие беше счупен.

Съвсем скоро Вон ще може да се завърне у дома в САЩ. От последното ѝ съобщение в социалните мрежи става ясно, че тя няма никакво намерение да се разделя с любимия спорт.

„Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава. Моля ви, не тъгувайте. Приемам съпричастността, любовта и подкрепата с отворено сърце, но моля ви – без тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото точно това правя аз и ще продължавам да го правя. Винаги“, написа тя в Instagram.

Все още очаквам с нетърпение момента, в който отново ще застана на върха на планината. И ще го направя!”, завърши легендата. Източник: БГНС