Линейка хвърча! 25-годишен шофьор отне предимство и предизвика ПТП

На 05.01.2019г. около 15:40 часа на пътя между с.Първомай и гр.Петрич е станало ПТП, при което лек автомобил „Дайхатсу Териос“ с 25-годишен водач от Р.Македония, навлизайки на ляв завой в крайпътна територия, отнема предимството и не пропуска изпреварващ го лек автомобил “Мицубиши Паджеро“ с 23-годишен водач от гр.Петрич. При инцидента с леки наранявания са пострадали пътуващите в лекия автомобил „Дайхатсу“ : 18-годишно момиче и 58-годишен мъж, които след извършен медицински преглед са освободени за домашно лечение. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.

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