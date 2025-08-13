Липса на добавката биоетанол към бензина А 95 затруднява бензиностанциите в Перник

Пернишките бензиностанции в последните два дни изправиха на нокти клиентите си. „Днес няма А 95. Нямаше и вчера“, обясни служител на бензиностанция на външно градската магистрала в сряда. Най-тежко е било положението във вторник, когато и много от големите бензиностании в града е нямало гориво.

Причина за невъзможността на места да се зареди с бензин е в недостига на биоетанол, твърдят експерти от пазара с горива като успокояват, че криза няма, както и причина за паника.

Според изискванията бензинът трябва да се продава с 10% добавка от биоетанол, но доставките му се бавят по ред причини, които председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев описва като „перфектната буря“. Думите му се потвърждават и от асоциацията, която обединява по-малките бензиностанции.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





