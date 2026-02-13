Липса на документ изпоти участничка в търг на община Благоевград

Единствена участничка в търг за отдаване под наем на общински терен за монтаж на временен търговски обект вчера силно се притесни по време на процедурата, след като председателката на комисията Мария Димова, директор на дирекция „Общинска собственост“, не намери в плика й с документи удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Комисията

Райко Зашев Гергана Цветанова-Чопова Румяна Стоянова



Румяна Стоянова участва в повторен търг за отдаване под наем за 5 години на 7,50 кв.м на ул. „Полк. Дрангов“, където е ситуиран бизнесът й за подвързване на книги и списания. Дамата бе внесла задължителния депозит от 1100 евро за участие в процедурата, но явно бе пропуснала да приложи и въпросния документ. Тъй като информацията в удостоверението е публично достъпна, М. Димова направи справка и предложениито й дамата да се допусне до участие бе единодушно прието от останалите членове. Офертата на ЕТ „Руми-Румяна Стоянова“ за месечен наем бе 31 евро без ДДС при начална цена 18,47 евро.

Срещу 15 евро без ДДС наем на месец Гергана Цветанова-Чопова ще продава в следащите 5 г. закуски и пакетирани изделия в лавка от 2,50 кв.м на ул. „Славянска“ в района при поликлиниката. Райко Зашев също нямаше конкуренция в три търга за поставяне на три автомата за кафе и топли напитки – два от тях в сградата на Спортния интернат и един в зала „Скаптопара“. Той наддаде символично над обявените 30,06 евро начална цена за наем на 1 кв.м общинска площ и ще плаща по 31 евро месечно без ДДС за мястото на всяка от вендинг машините си.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА