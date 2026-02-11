Литературна вечер с поетични четения, посветена на виното и любовта, се проведе в Петрич

Литературна вечер под надслов „Истинското вино е горчиво, а любовта – вечна“ се проведе в залата за четене „Евтим Евтимов“ към НЧ „Братя Миладинови – 1914“ в Петрич. Събитието беше организирано от клуб „Евтим Евтимов“ и бе посветено на празника на любовта и виното. В програмата бяха включени поетични четения на стихове от Евтим Евтимов – патрон на клуба, както и стихове, представени от членове на литературния клуб „Евтим Евтимов“.

Сценка за празника представиха Велизара Дзакова и Ивон Димова от Младежкия литературен клуб, възпитаници на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Стихове представиха Евелина Гогова, председател на Литературния клуб, и Никола Влахов, бивш възпитаник на гимназията.

Част от събитието беше музикален поздрав от Даниела Ангушева от Детската музикална школа, учениците на Светла Гочева – Венета Чергова и Антонин Танушев. Гости на събитието бяха творци от Република Северна Македония, от КЛИК и от Литературен клуб „Никола Вапцаров“ от Сандански. Венета Вълкова, ръководител на литературния клуб в Сандански, представи стихотворение, отличено с награда в миналогодишното издание на конкурса „Горчиво вино“.



По думите на председателя на Литературен клуб „Евтим Евтимов“ Евелина Гогова идеята е проявата да бъде посветена на празника на любовта и виното. „Ще започнем със стихове на Евтим Евтимов – патрон на нашия литературен клуб, след което ще бъдат прочетени творби на членовете на клуба“, каза тя за БТА. Според нея темата за любовта продължава да бъде най-предпочитана от авторите. „Любовта е онази част от нас, която внася светлина и пъстрота в ежедневието ни. Тя ни кара да мечтаем и вдъхновява много от творците да пишат именно на тази тема“, допълни Гогова.

Срещата премина в атмосфера на творчески диалог и споделеност, като акцент бяха размислите за любовта като вечна човешка ценност и неизчерпаем източник на вдъхновение в литературата. Организаторите подчертаха, че подобни инициативи създават пространство за културен обмен и поддържат жив интереса към поезията и художественото слово.