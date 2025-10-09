Лицензът на „Пирин“ се клати неудържимо, заплахата: Изчистване на просрочените задължения към играчи, треньори и персонал до 14 дни или изхвърляне в аматьорската група

В деня на присъдата на Лицензионната комисия орлетата отказаха да тренират за втори път в последните две седмици

Лицензът за професионалния футбол на „Пирин“ се клати неудържимо. Заплахата дойде след извънредното заседание на Лицензионната комисия на БФС, която се произнесе недвусмислено, че клубът е натрупал големи и непрекъснато нарастващи задължения към футболисти, треньори и персонал, както и към НАП. В кюпа на длъжниците е и елитният „Спартак“ /Варна/. През пролетта двата отбора получиха компромисно условен лиценз за настоящия сезон, но вече над половин година потъпкват собствените си обещания, че ще се разплатят, и сега имат 14-дневен срок да го направят. В противен случай ще бъдат изхвърлени в аматьорската група.

Ултиматумът на ЛК гласи: „Българският футболен съюз информира елитния „Спартак” (Варна) и втородивизионния „Пирин” (Благоевград), че лицензите им ще бъдат отнети. Това ще се случи, ако двата клуба не изпълнят изискванията на Лицензионната комисия в срок до 12:00 часа на 21 октомври (вторник). На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК „Спартак 1918“, гр. Варна, и ПФК „Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП).

Георги Спасов и Милен Стефанов

Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба. От страна на ПФК „Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков – изпълнителен директор на клуба, a ФК „Спартак 1918“, гр. Варна, не изпрати представител. На проведената среща Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез имейл и ФК „Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно „Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“. В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на ФК „Спартак 1918“ и ПФК „Пирин 22“ АД за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет“.

В деня, когато ЛК произнесе присъдата, футболистите на „Пирин“ отказаха да тренират, което се случва за втори път в последните две седмици. Орлетата бяха в стачна готовност и в навечерието на визитата в Разград срещу дубъла на „Лудогорец“ в края на септември, но клубните босове Георги Спасов и Милен Стефанов успяха да потушат бунта с по една заплата.

СТОЙЧО СТОИЦОВ