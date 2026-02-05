ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ! Хидрогеологът инж. К. Станоев: 18 млн. лв. за 160 паркоместа под пл. „Македония“ в Благоевград?!

Добри са проектите, които след изпълнението си ще възстановят изразходваната сума за около 5 г., и при най-оптимистични прогнози за приходите от паркиране е очевидно, че ще са необходими десетки години за възстановяване на обществените средства

Ежегодно милиони лева се изразходват неефективно от Община Благоевград при изпълнение на строежи по проекти, разработени със съществени нарушения на ЗУТ и наредбите към него.

Много предложения, включително експертизи за конкретни обекти, за ефективно изразходване на обществени средства, с години са по чекмеджетата на чиновници в общината без резултат.

Кметът М. Байкушев в средата на 2025 г. проведе среща за обществено обсъждане на инвестиционното предложение на Община Благоевград за изграждане на подземен паркинг под пл. „Македония“. Даде обширна информация за необходимостта от изграждане на паркинги. Такива се планират под плочника пред неработещия хотел „Ален мак“, в района на болница ПУЛС, в кв. „Струмско“. За паркинга под пл. „Македония“ ще се използва цялото подземно пространство на две нива. Паметникът на Г. Делчев ще се запази и няма да се засягат съществуващите сгради. Подземната инфраструктура ще се преработи основно.

Конкретни въпроси на специалисти останаха неизяснени или без отговор. За положителен резултат от обществено обсъждане на даден проблем е необходимо специалисти и обществеността да имат възможност предварително да се запознаят с материалите, които са предмет на обсъждане:

1. Задание за проектиране на ПУП. Възлага се от кмета.

2. Предварителна проектна разработка въз основа на геодезически и инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, с технико-икономическа обосновка на възможни вариантни решения.

3. Становище от специално поканени специалисти.

След общественото обсъждане група специалисти и общественици изпращат отворено писмо до кмета. Тяхното становище е, че предвид многото сложни проблеми обектът ще се оскъпи и инвестиционното предложение да не се изпълнява.

В-к „Струма“ от 27.01.2026 г. публикува статия „Кметът Байкушев оттегля проекта за подземен паркинг под площад „Македония“. Да, ама не! Кметът пояснява, че оттегля проекта, тъй като безвъзмездното финансиране е малко над 13 млн. лв., а подробните разчети посочили, че над 5 млн. лв. ще са нужни допълнително – сума, която Община Благоевград не може да осигури. Той е убеден, че този проект си струва да бъде финансиран, но с повече безвъзмездни средства?

Кметът Байкушев твърди, че са неуместни изчисления за цената на паркомясто?! Така наречените „безвъзмездни средства“ са обществени такива. За строеж с обществени средства с определящо значение е технико-икономическата обосновка. Добри са проектите, които след тяхното изпълнение ще възстановят изразходваните средства за строежа за около 5 години.

Строителната стойност на 1 паркомясто ще е 112 500 лв. (18 000 000:160). И при най-оптимистични прогнози за приходите от паркиране е очевидно, че ще са необходими много десетки години за възстановяване на обществените средства.

В-к „Струма“ от 31.01. – 01.02.2026 г. информира, че 30 общински съветници подкрепят кмета за нов ПУП за изменение плана за регулация с ново предназначение „За площад и подземен паркинг и план за застрояване“. Кметът Байкушев счита, че това ще даде възможност въз основа на ПУП-а да се направи нов проект за подземен паркинг с обмисляне на вариант на 3 етажа за около 200 места.

Не е ли крайно време ръководителите на Благоевград да дадат отговор на въпроса: Каква ще е ползата за гражданите на града, ако тези 18 млн. лв. и десетки други, които се прахосват, се използват за изграждане на промишленост, която осигурява добре платени работни места. Тогава и само тогава хората няма да напускат страната, а напусналите ще се завърнат в домовете си.

КИРИЛ СТАНКОВ СТАНОЕВ,

Благоевград