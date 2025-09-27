Лични причини пак вадят опитен футболист от групата на „Пирин“ /ГД/

„Пирин“ (Гоце Делчев) излиза без Николай Чаушев в днешното гостуване на един от най-неудобните си съперници „Ботев“ (Ихтиман). Опитният полузащитник отсъства по лични причини, заради които не игра и при победата срещу третия тим на ЦСКА миналия уикенд. В състава отново ще бъде Роберто Белянов, който след повторния си дебют за зелените срещу „Сливнишки герой“ в 6-я кръг не е помирисвал терен. Сега обаче изглежда възстановен и в готовност да влезе от пейката. По-добро е и състоянието на Александър Виденов, който преди седмица остана неизползвана резерва, след като треньорският щаб реши да не рискува заради болките в прасеца на десния му крак. Очаква се в тази среща за първи път сред стартовите 11 да се появи новото попълнение Кирил Данев, който в предния мач дебютира за неврокопчани и показа добра кондиция срещу ЦСКА III. Ибрахим Пачеджиев също се очаква да започне двубоя заради по-големия стаж в мъжкия футбол, който има, отколкото Николай Шиндов.

Н. Чаушев Р. Белянов

Домакините също са с известни кадрови проблеми, свързани с Валентин Сливов, заменен принудително миналата събота. До последно под въпрос остава Стефан Велев, но при него вероятността да се появи в игра е далеч по-голяма. Евентуалните техни заместници са Димитър Панталеев и Василийе Милованович. Ихтиманци са сочени за фаворит в срещата, а и статистиката е повече от красноречива в тяхна полза. „Ботев“ вече над 15 години не е допуснал поражение от гоцеделчевци вкъщи, регистрирайки 5 победи и две равенства – 1:1 през миналия сезон и 0:0 през 2021/2022 г.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





