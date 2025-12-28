Ловджийки от чешкия гр. Словонице разсеяха колегите от петричкото с. Първомай – оставиха ги без слука, но пък с горещи спомени

Кметът на петричкото с. Долна Рибница Стефан Златинов направи нетрадиционен и много емоционален подарък на ловците от района – той им подари ловен излет с дамската ловна дружинка от чешкия град Словонице. Авджийките сами потърсили връзка с него, привлечени от красивите планини и новината за изобилие от диви прасета, и съботният ловен излет бил уговорен.

„Синът повече се занимава с това, ама и аз помогнах – уредихме им преспиване в едни бунгала в с. Камена и жените останаха много доволни“, разказа Златинов.

Той ги свързал и с ловната дружинка на съседното с. Първомай, за да им осигури достойни кавалери за лова на диви прасета. Преговорил с тях и правилата за безопасност, за които през цялото време следили двама служители на „ДГС Петрич”.

Ловците от Първомай със стара ловна сполука, защото по обективни причини в събота не им се получи Чешките авджийки не можаха да отстрелят глиган, но пък плениха сърцата на колегите от Петричко

„Дивеч не беше отстрелян, явно нашите ловци са се заглеждали повече в колежките от Чехия, но това не попречи на доброто настроение през целия ден“, довери селският управник.

Още повече се вдигнал вечерният градус на съвместния банкет, който вече международната ловна дружинка си спретнала в едно от местните заведения с деликатеси от българските мазета.

ВАНЯ СИМЕОНОВА