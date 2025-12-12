Ловна вечеринка събра на площад „България” в Сандански авджии и рибари от целия регион

Топла скара и хубаво червено вино подклаждаха емоциите и духа на участниците, проведоха се томболи с много награди, оркестър „Веселие” се погрижи за настроението на всички

За дeсета поредна година близо 1000 ловци от 18-те дружи­ни към ЛРС „Сокол 1920” в Сандански се събраха на площад „България” на традиционната ловна вечеринка. В дните преди посрещане на най-светлия христи­янски празник Рождество Христово голямото ловно семейство на санданското сдружение демонстрира почит и уважение един към друг, сговорност и приятелство, независимо че са от различни поколения. Те показаха, че са заедно въпреки различията в професионалната си кариера, но са единни в общата си страст да бъдат сред природата и да се грижат за опазване на дивечовото богатство.

Ловната вечеринка беше открита от председателя на ЛРС „Сокол 1920″ Кирил Спаневиков. В приветственото си слово той се обърна към всички ловци, на първо място, да бъдат здрави и да следват славните традиции и утвърдените принципи за опазването на българската природа и моралния кодекс на ловния спорт.

„Площад „България” ни събра, за да отпразнуваме очакваната ловна вечеринка. Срещите станаха традиция и на тях всеки един от нас споделя своите идеи и това, което е полезно за продължаване на ловно-рибарското дружество, както и да търсим иновации за в бъдеще да продължим нашата дейност. На всички ни е известно, че ние сме тук заради любовта към природата и грижата за стопанисване на животните в нашите ловностопански райони. За всички нас е гордост, че сме единствената организация в България, която е толкова сплотена и отговорна в запазване на природното богатство в страната ни”, каза К. Спаневиков и призова колегите си да бъдат единни и да има светлина и добрина в домовете за предстоящите християнски празници, както и безаварийно ловуване, позитивизъм и добронамереност през сезона.

Кметът Атанас Стоянов също поздрави ловците и риболовците за празника: „Пожелавам ви да бъдете отговорни, сплотени, сговорни, задружни и приятели и по време на лова, и по време на риболова, както и в житейския ви път. За вас ловът и риболовът не са само тръпка, не са само хоби и страст, а най-вече обич, привързаност, отговорност и грижа към животните и природата”, заяви градоначалникът по повод празника.

Ат. Стоянов връчи карабина на късметлията в томболата А. Каменаров Е. Илиев награди съименника си Е. Фирков Късметлиите от томболата на ЛРС „Сокол 1922” бяха наградени от председателя К. Спаневиков Ловците от Сандански и колегите им от Калиманци, Ласкарево, Джигурово, Кашина и Кръстилци Полк. Спаневиков поведе хорото със знамето на ловното сдружение

Д-р Ив. Попов с кмета на Дамяница Ат. Ангелов

Кулминацията на празника бяха двете томболи – за риболовци и за ловци, които се проведоха с много настроение и емоции. Наградите са спонсорирани от ловното сдружение и от фирми в сферата на риболова, икономиката, винопроизводството и хотелиерството в района.

Ловците се настаниха по групи на площада. В първата редица бе ловната дружинка в с. Кръстилци, която е първенец в този ловен сезон по отстрелян дивеч. От началото на лова групата е с 24 трофея, като топ стрелецът на дружината е Петър Стоянов, следват Йордан Стоянов, Георги Руйков. След тях са ловците от ловната дружина в с. Катунци, те са с 9 отстреляни глигана. На почетното трето място са ловците от Ласкарево, където ловува и кметът на с. Дамяница Атанас Ангелов. Те се похвалиха с 4 трофея и с огромен вълк, застрелян от селския управник на Дамяница. На четвърто място са ловците от с. Кашина, където ловува единствената жена ловец Емилия Арнаудова. От началото на сезона те са с нулев отстрел, но с надежда, че до края на годината ще счупят каръка. Нулев е сезонът и за ловците от с. Джигурово.

Наградата на кмета на община Сандански – карабина, бе спечелена от Ангел Каменаров от ловната дружина в с. Игралище. Наградата на кмета на община Струмяни, връчена лично от Емил Илиев, отиде при Емил Фирков от ловната дружина в с. Склаве. Двете пушки, дарени от ЛРС „Сокол 1922”, получиха Асен Сотиров от ловната дружина в с. Плоски и Борислав Стоилов от Първа ловна дружина в Сандански. Десетки награди бяха раздадени на риболовците и ловците, като сред големите късметлии бяха членовете на ловната дружина в с. Кръстилци, следвани от с. Клепало и с. Игралище, община Струмяни.

Доброто настроение и традиционният висок дух се по­ддържаха от музикалните изпълнения на група „Веселие“. Топлата скара и хубавото червено вино на СПА хотел „Спартак“ също допринесоха за високия градус на празничната атмосфера. Първото хоро бе поведено от председателя Кирил Спаневиков, до него се хванаха ловците и риболовците и техните дами.

ЛИДИЯ МАНЕВА