ЛОВНА ЛЕГЕНДА СЕ ЗАВРЪЩА! Мъжки глиган – шести трофей за сезона, повали К. Керенчев от Хаджидимово в местността Меча дупка

Гората отекна от ехото на един изстрел, който донесе грандиозното завръщане на трапера Костадин Керенчев. След едногодишна пауза прочутият ловец от Първа ловна група – Хаджидимово отново доказа, че истинският майстор не забравя занаята си.

В местността Меча дупка, сред гъстата гора и студения утринен въздух, Керенчев зае позиция, докато гончетата на Аспарух Терзиев вече бяха по дирята. Верни и неуморни, те не сгрешиха нито за миг – следата беше чиста, гонката – зрелищна, а напрежението – осезаемо. И тогава, точно когато ехото от лай и тътенът на гората се сляха в едно, мъжкият нерез изскочи величествено пред мерника на трапера. Един изстрел бе достатъчен. С точна ръка и ловджийско сърце Костадин Керенчев повали 100-килограмовия звяр, слагайки началото на нова страница в ловната история на Хаджидимово.

„Гонката беше тежка, но кучетата бяха на ниво. Такава работа се прави само когато има доверие и дух в дружината“, сподели с усмивка Керенчев след успешния лов.

Това е шестото прасе за сезона – впечатляващо постижение, което изстрелва хаджидимовската ловна дружинка на върха в региона.

Илиян Масърлиев /с брадата/, който преди две седмици бе главно действащо лице и повали две прасета, пръв поздрави Костадин Керенчев за успешния лов.

Между ловците цари истинска гордост – не просто заради резултата, а заради сплотеността, традицията и майсторството, които от години отличават групата.

„Гората обича смелите, а днес тя беше на страната на нашия човек“, шеговито допълни един от ловците, докато групата позираше за снимка до внушителния трофей.

Сезонът продължава, но след тази гонка е ясно едно – в Хаджидимово отново мирише на барут, победа и славна ловна традиция. А името на Костадин Керенчев отново се споменава с уважение край всеки ловен огън.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ