Ловно-рибарските дружинки от Крупник и Горна Брезница откриха заедно ловния сезон

По повод откриването на ловния сезон 2025/2026 г. за местен дребен и едър дивеч на 4 октомври ловците от 37-а ловно-рибарска дружина от село Крупник гостуваха на своите колеги от ловната дружинка в село Горна Брезница. Събитието, което вече се е превърнало в утвърдена традиция, премина в дух на приятелство, взаимно уважение и споделена любов към лова и природата. Гости на събитието бяха кметовете на Крупник и Горна Брезница Александър Равначки и Стоян Йоргов.



Денят завърши с обща трапеза на открито, където участниците обмениха ловни истории от минали сезони, споделиха опит и се насладиха на добро настроение, песни и смях. В края на празничната среща ловците си пожелаха наслука през новия сезон, успешни излети и още много поводи за бъдещи общи събирания.