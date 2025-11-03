Ловците в Долна Диканя построиха хижа, кръстиха я на спасителя на Самарското знаме Никола Корчев

Нова хижа изградиха ловците от радомирското село Долна Диканя. Тя е разположена над махала Калугерица и носи името на известния им земляк Никола Корчев – последният знаменосец на Самарското знаме, съобщи slrb.bg. Петнадесетина бригади направили лятото ловците, за да завършат строежа. На мястото първоначално имало параклис, който те посещавали, също и чешма с изворна вода.
„Районът не изобилства с вода, затова решихме да облагородим това място, където вече е налична“, разказа председателят на дружинката Борислав Филипов.
Закупили фургон, който напълно ремонтирали, обковали с дърво, до него построили още една стая. Така се обособили две големи помещения. Издигнали мачта с копие на Самарското знаме.
„Искахме по своеобразен начин да увековечим паметта на именития ни земляк, да остане за поколенията“, допълни Филипов.
Снимка на опълченеца напомня за славната ни история. Ловците са оставили и книга за спомени и впечатления. Сега са се заели с трудната задача да ремонтират пътя до хижата. Планират да го засипят с подходящ материал, за да стане по-достъпна новата придобивка.
Това е втората хижа, изградена от ловците. Първата е двуетажна и носи името „Орлица“.
Никола Корчев е живял в радомирското село Долна Диканя, където е стопанисвал воденица. Като опълченец по време на ръкопашен бой той се добрал до Самарското знаме, откъснал го от дръжката и го предал на друг опълченец, за да не бъде пленено от турците. Награден е с войнишки кръст „За храброст“. След Освобождението Корчев е последният знаменосец на Самарското знаме в Радомир, където била разположена Трета опълченска дружина.