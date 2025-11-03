Ловците в Долна Диканя построиха хижа, кръстиха я на спасителя на Самарското знаме Никола Корчев

Нова хижа изградиха ловците от радомирското село Долна Диканя. Тя е разположена над махала Калугерица и носи името на известния им земляк Никола Корчев – по­следният знаменосец на Самарското знаме, съобщи slrb.bg. Петнадесетина бригади направили лятото ловците, за да завършат строежа. На мяс­тото първоначално имало параклис, който те посещавали, също и чешма с изворна вода.

„Районът не изобилства с вода, затова решихме да облагородим това място, къ­дето вече е налична“, разказа председателят на дружинката Борислав Филипов.

Закупили фургон, който напълно ремонтирали, обковали с дърво, до него построили още една стая. Така се обособили две големи помещения. Издигнали мачта с копие на Самарското знаме.

„Искахме по своеобразен начин да увековечим паметта на именития ни земляк, да остане за поколенията“, допълни Филипов.

Снимка на опълченеца на­помня за славната ни история. Ловците са оставили и книга за спомени и впечатления. Сега са се заели с трудната задача да ремонтират пътя до хижата. Планират да го засипят с подходящ материал, за да стане по-достъпна новата придобивка.

Това е вто­рата хижа, изградена от ловците. Първата е двуетажна и носи името „Орлица“.

Никола Корчев е живял в радомирското село Долна Диканя, където е стопанисвал воденица. Като опълченец по време на ръкопашен бой той се добрал до Самарското знаме, откъснал го от дръжката и го предал на друг опълченец, за да не бъде пленено от турците. Награден е с войнишки кръст „За храброст“. След Освобождението Корчев е последният знаменосец на Самарското знаме в Радомир, където била разположена Трета опълченска дружина.