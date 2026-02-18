Ловците от ЛРД-Блатешница първенци в ЛРС-Радомир

Дружинката в земенското село Блатешница е първенец в ЛРС-Радомир през изтеклия сезон. На мушката на ловците са попаднали 24 диви свине, похвали се председателят Бойко Давидков. Отличната организация, целогодишното подхранване и добрите кучета са в основата на щастливата слука, смята Давидков.

Дружинката ловува в местната Риша планина, в подножието на Осогово, съобщава slrb.bg. Районът е близо до блатистото езеро „Байкал“, където заради мочурища обработваемите площи са ограничени.

По неписано правило ловците не отстрелват сърни и женски диви свине. Хвалят се, че в района няма бракониери заради отдалечеността му.

„С хищниците сме се справили, появяват се предимно чакали, но младите ни колеги не ги оставят“, разказа Давидков. Той не пести добри думи за кучетата – порода барак, блъдхаунд и гончета, чиято роля определя като водеща в слуката. Стопаните им ги гледат като „писани яйца“ и те се отплащат за грижите.

Най-голямата слука в ЛРД-Блатешница този сезон е 4 попадения на един излет.

Четиридесетгодишният Светлин Дойчинов е с най-точен мерник през изтеклия сезон. Младият мъж е улучил седем глигана. Той скромно обяснява успеха си с шестте си кучета, които отглежда в Земен. С него неотлъчно е и племенникът му Атанас, който му помага в грижите и обучението на четириногите.

„Така се стремим да запазим огъня и предадем страстта на младото поколение. Целта ни е да възпитаваме любов към природата и нейното опазване, както и грижа за дивеча“, споделя Светлин.