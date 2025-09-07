Ловците от ЛРС-Сандански откриват сезона месец след останалите

Ловците от ЛРС – Сандански откриват днес сезона – месец след останалите дружинки. Причината за това решение се крие в протокола на проведения инструктаж с председателите на ловните дружинки и ръководителите на лова, проведен на 31 юли. След приключване на препоръките и изискванията съобразно Закона за лова, касаещи безопасното боравене с ловното оръжие и съблюдаване на правилата за противопо­жарните мерки, в залата е постъпило съгласувано предложение от няколко ловци откри­ването на сезона за лов на пернат дивеч да се отложи за първата събота на месец септември, съобщи slrb.bg.

Аргументи в подкрепа за това предложение са изложени от мнозина присъстващи, като за основни доводи са посочени много високите температури, изсъхнала расти­телност и реалните предпоставки за възникване на пожари от наглед незначителни причини – неугасени цигари, стрелбата с ловните патрони от упор в тревите, изхвърле­ни искри от ауспусите на автомобилите…

По същото време, когато е взето решението, пожарът в Пирин в района на селата Илинденци и Плоски бързо се разрастваше и вземаше застрашителни размери не само за растителните видове, но и за животинския свят. Според мнозина да се ловува в такъв момент е дори цинично и аморално и се стигна до решение за гласуване на това предложение, което беше е направено веднага и е прието с гласовете на 58 присъстващи от общо 62-ма ловци.

Председателят на сдружението в Сандански Кирил Спаневиков сподели:

„Това решение е белег за висока ловна култура и съвременно мислене и поведение в ситуации, които изискват бързи и адекватни мерки съобразно екстремните ситуации на момента. Не мога да не изпитвам задоволство и горещо поздравявам ловците от нашето сдру­жение, които за втори път постъпват като истински стопани на дивеча и природното богатство“.

Интересен факт е, че много от ловците в Илинденци и Плоски участваха активно като доброволци в потушаването на пожара. Самият председател на сдружението в Сандански Кирил Спаневиков повече от две седмици беше на терен и участваше активно не само при гасенето, а и при вземането на решения на щаба, който изготвяше стратегията по гасителните мероприятия.

Съгласно устава ръководството на сдружението е уведомило с писмо и копие от прото­кола председателя на Националното ловно-рибарско сдружение инж. Васил Василев и директорите на държавните горски стопанства в Сандански, Струмяни и Катунци за взетото решение.





