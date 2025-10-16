Ловците от Хаджидимово със силен старт в началото на новия сезон, ветераните на „Места” Ил. Масърлиев и Ст. Сабахлъков повалиха 3 прасета

Ловците от Хаджидимово отбелязаха силен старт на новия сезон с 3 отстреляни прасета с общо тегло малко под 300 кг. Под перфектната организация на отговорника Янко Парасков и с помощта на невероятните ловни кучета на групата дружинката накара конкурентите си да завиждат със слуката, която имаха в местността Меча дупка.

За доброто представяне основен принос имаше бившият голмайстор на „Места“ (Хаджидимово) и легенда на тима Илиян Масърлиев. Той показа, че може да бъде еднакво точен с топка в крака, но и с пушка в ръка, отстрелвайки две прасета. Той даде тон на лова, след като повали първото животно с един изстрел. Малко по-късно с мерника си се отличи друг бивш състезател на хаджидимовци – Стоил Сабахлъков. Адреналинът стана още по-висок, след като Илиян Масърлиев показа отново лека ръка и повали третото животно.

Веднага след лова бе пристъпено към дрането на отстреляните диви прасета и разпределянето на месото между участвалите в излета. След това дойде и разборът на приключението. Авджиите отбелязаха, че положените през лятото усилия за дивеча се отблагодаряват в точния момент.

Пожеланието бе следващата седмица слуката да е още по-добра, а дружината да продължава да прославя Хаджидимово с единство, страст и майсторство в лова.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ