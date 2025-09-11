Ловци от сдружението в Трън да­ряват средства за подпомагане на хората пострадали от опустошител­ния пожар, вилнял преди месец на територията на планинската община. В огнената стихия изгоря и гората в предоставения за стопанисване лов­ностопански район на дружината на село Главановци.

Пожарът напълно изпепели селата Рани лук, Слишовци, Веселец и част от Милославци. Хората още бед­стват от последствията, а ловците продължават да събират средства, за да ги дарят. „Не сме откривали смет­ка, защото не е необходимо – общината обяви дарител­ска сметки и ние се включ­ваме в кампания на общи­ната. – Веднага след като потушихме пожара, защото и ние ловците участвахме в доброволните формиро­вания овладели стихията, последните дни на август внесохме 14 214 лева, които събрахме в нашите дружи­ни и отделни ловни групи. С най-много средства по­могнаха нашите другари от дружина Забер. За краткото време от старта на кампа­нията те успяха да съберат 3 413 лева., а най-много на човек от дружинка са сред­ствата от дружина Бохова. Много от ловците са дарили и индивидуално, като тези суми не са отразени в спи­съка на дарените от ловни­те дружини и групи“, обясни председателят на ЛРС-Трън Иван Искренов.slrb.bg





