Ловци от сдружението в Трън даряват средства за подпомагане на хората пострадали от опустошителния пожар, вилнял преди месец на територията на планинската община. В огнената стихия изгоря и гората в предоставения за стопанисване ловностопански район на дружината на село Главановци.
Пожарът напълно изпепели селата Рани лук, Слишовци, Веселец и част от Милославци. Хората още бедстват от последствията, а ловците продължават да събират средства, за да ги дарят. „Не сме откривали сметка, защото не е необходимо – общината обяви дарителска сметки и ние се включваме в кампания на общината. – Веднага след като потушихме пожара, защото и ние ловците участвахме в доброволните формирования овладели стихията, последните дни на август внесохме 14 214 лева, които събрахме в нашите дружини и отделни ловни групи. С най-много средства помогнаха нашите другари от дружина Забер. За краткото време от старта на кампанията те успяха да съберат 3 413 лева., а най-много на човек от дружинка са средствата от дружина Бохова. Много от ловците са дарили и индивидуално, като тези суми не са отразени в списъка на дарените от ловните дружини и групи“, обясни председателят на ЛРС-Трън Иван Искренов.slrb.bg