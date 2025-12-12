Логодаж в готовност за протести, ако ВиК отклони малкото им питейна вода към с. Селище

При 4 махали на воден режим през лятото благоевградското село въстана срещу ПУП за извора при селската черква, планиращ насочване на част от дебита към съседното село

Жителите на благоевградското с. Логодаж скочиха срещу решението на ВиК ЕООД да изготви ПУП за водоснабдяването на с. Селище от питейните им водопроводи. Този ПУП бе гласуван на последната сесия от ОбС – Благоевград, областната управа обаче отмени решението и се очаква точката да влезе за ново гласуване на предстоящата сесия.

В жалби до областния управител Георги Динев, кмета на Благоевград Методи Байкушев и управителя на водното дружество Мартин Петров, изпратени на 3 декември 2025 г., логодажани са категорични, че ако проектът на ВиК се реализира, нито те, нито жителите на Селище ще имат питейна вода през лятото.

„Логодаж се захранва с питейна вода от два водоизточника – дренажно водохващане от коритото на р. Клисурска и извора при черквата – обясни кметът на селото Пламен Червенков. – Дренажите на р. Клисурска са три и се подхранват от повърхностните води на реката. През лятото и есента, когато е сухият период, реката пресъхва и водните количества чувствително намаляват. Довеждащият водопровод минава през махали на с. Клисура и живеещите ползват водата, впоследствие до селото достига минимално количество вода, а понякога дори не достига.

Дебитът на извора при черквата, от който ВиК иска да отклони за съседното село, е около 4 л/с. Чрез помпа водата се качва в резервоар и се захранва част от селото. Този извор през лятото обезпечава част от Логодаж с вода. Много често сме изправени пред режим. В селото има махали, които не са водоснабдени. Това са Ханджийска, Доганджийска, Цацова и Язовалийска. От всичко това е видно, че има недостиг на воден ресурс в собственото ни село. Ние самите нямаме достатъчно вода, как да дадем на друго село? Тази вода е наша. Нашите бащи и дядовци са строили водопровода. В момента собствеността е общинска, а водопроводната мрежа се експлоатира от ВиК ЕООД Благоевград.

Да се вземе водата на едно село и да се даде на друго не е решение на проблема. Ние, жителите на с. Логодаж, не сме съгласни с това решение. Ще използваме всички средства – допустими и недопустими, за защита на нашата вода“, завърши кметът.

Жалбата на логодажани с входящите номера в община, областната управа и ВиК – Благоевград Пл. Червенков е готов да оглави протеста на съселяните си срещу идеята да дадат от малкото си питейна вода на съседното село

Червенков припомни, че в с. Логодаж непрекъснато се строят вилни селища, вили и къщи. От следващата година тези, които вече са готови, ще бъдат захранени с вода. В селото има конна база, язовир, през него минава международен път България-Северна Македония, туризмът непрекъснато се развива и ако не защити водата си, селото е обречено на западане.

От областната управа съобщиха за „Струма“, че Асоциацията по ВиК е поискала от ВиК – Благоевград подробности по казуса, но до вчера отговор не бе получен. Управителят на водното дружество Мартин Петров пък отказа на този етап коментар.

Решението с вода от Логодаж да се захранва и с. Селище масово не бе одобрено от жителите на общината, показа наша проверка. Според възпитаничката на ВИАС Веселина Георгиева от Благоевград проблемът с недостиг на вода в Благоевградска област идва от водопроводната мрежа.

Терените около язовира в Логодаж са привлекателни за инвестиция, но не и ако през лятото селото е без вода

Коментарите за въпросния ПУП в социалните мрежи са еднотипни: „Против!“ и „Няма да го допуснем“



„Тръбите са етернитови, на 50 г., довеждащите водопроводи – и те са на толкова. Водохващания непочистени, липсва около тях санитарно-охранителна зона, има течове, загуба на вода, хората са по 2-3 месеца без вода и всеки сам се спасява“, описа тя мрачната картинка и посочи варианти за спасение. Единият е за Селище да се вземе вода от пречиствателната станция, която е само на 8 км. Друг вариант за водоснабдяване на селото е от дренажната вода в тунела на язовир „Стойковци“. Може да се търсят и подземни водоизточници.

Според Георгиева предложеният вариант от ВиК с вода от Логодаж да се захрани Селище не е решение дори защото този извор, от който е планирано отклонението към съседното село, поддържа растителния и животински свят по руслото на реката, която през лятото пресъхва.

„Против!“ и „Няма как да стане“ са най-честите коментари на жителите на Логодаж, които сериозно обмислят протестни действия, ако ПУП-ът бъде гласуван на сесията другата седмица.

ВАНЯ СИМЕОНОВА