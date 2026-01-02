Логопедът с име на светлина Фотка Стоянова и „слънчевите деца“ на Петрич: Независимо от диагнозата всяко дете заслужава обич разбиране и семейство, бъдете добри и толерантни не само по Коледа!

По Коледа стават чудеса! Това чуваме често в дните преди Рождество Христово всяка година. И магията наистина действа, защото тогава ставаме добри и сърдечни към ближните и съпричастни към болката на другите. Това само по себе си е чудо в свят на разделение, отчуждение и озлобление. Коледа е време за милосърдие, благотворителност и споделеност. От 2003 г. имаме благотворителна инициатива „Българската Коледа” в подкрепа на болни деца, която е лъч надежда за много от тях.

Със страданието на децата и родителите ежедневно се среща петричканката Фотка Стоянова, съпруга на известния футболен съдия Ивайло Стоянов. Тя има 17-годишна практика като логопед, работила е в училища и по проекти в различни центрове, а в момента е в Дневен център „Слънце” в Петрич за деца с увреждания до 18 г. Той се посещава от 32 деца, които са с ТЕЛК решения. За тях се грижи голям екип от специалисти – логопед, психолог, две педагожки, специален и социален педагог, кинезитерапевт и медицинска сестра.

„Всеки родител сам избира формата на посещаемост за детето си – почасова, полудневна или целодневна. Услугата е напълно безплатна – с осигурен храноден и извозване с бус. Децата се вземат сутрин и се връщат следобед. Всички работим в синхрон според техните нужди и потребности. Всеки специалист прави обследване, след което си изготвя индивидуален график за работа, като всички се стремим да изпълним зададените цели и задачи. Аз като логопед правя обследване на всяко дете и след това план за работа. Опитваме да усвояваме звуци, които са трудни за тях – множество артикулационни нарушения, нарушения на плавността на речта – темп, ритъм, имитация по подражание, с цел поява на звук и съответно говор, правим артикулационни масажи със сонди на език и подезична връзка, лицево-челюстен масаж с апарат „Нова фон“, който им действа много добре, намаляваме саливацията и ускоряваме дъвкателните рефлекси… При тези деца специалното е, че всяко едно си има ред и подредба. Където сяда всеки ден, пак там си отива, играчките се подреждат по специален начин от всяко. Не обичат промените и почти всички аутисти ядат само хляб и ябълка, много са капризни относно храната. Напредъкът при децата с увреждания става изключително бавно и трудно, понякога са нужни години, но пък спре ли се работата с тях, регресът идва мигновено. Затова ние винаги молим родителите за съдействие и работа вкъщи“, споделя логопедът Фотка Стоянова.

Забелязала е, че хората стават все по-толерантни към специалните деца. Умолява възрастните да говорят повече вкъщи с децата си как да реагират емоционално и физически при среща с такова дете.

„ Едно помахване и едно „здравей“ значи много за това дете и за неговия родител.

Ние често се оплакваме от нашите деца в норма, а не трябва, и ще ви кажа защо. Ако прекарате само един ден с дете с аутизъм, ще видите живота през друга призма. Ще осъзнаете, че нашите проблеми са нищожни в сравнение с битката, която водят тези родители всеки ден, всеки час и всяка минута. Децата с увреждания приемат лекарства ежедневно, те не могат да останат сами вкъщи, не могат да отидат сами до тоалетна, не могат да се хранят сами – техните близки са целият им живот. Те не могат да се контролират, често проявяват агресия и автоагресия, хвърлят, чупят, плачат, смеят се. Животът с тези деца е непредсказуем – цяло приключение във филма „Живот”. Така и самата ни работа в центъра протича много често не по график“, добавя Фотка Стоянова.

Децата с аутизъм имат много по-различни и специални нужди от останалите. Още повече че няма две еднакви деца с тази диагноза, твърдят специалисти. Въпреки това всяко от тях има силни страни и предизвикателства, точно както всеки от нас има своя уникален начин да се движи, да се смее, да танцува. Някои деца с аутизъм може да са отлични във визуалните умения, музиката, математиката или изкуството, докато други имат значителни предизвикателства в езика, речта и социалните умения.

Моменти от ежедневието в Дневен център „Слънце“

„Работим върху фина и груба моторика, концентрация, внимание, хиперактивност. Не всяко може да държи химикал, повечето даже не говорят. Имаме с квадрипарези, деца на легло… Удовлетворяващото в случая е, че всички ние работим от сърце и душа и ги обичаме такива, каквито са – слънчеви, непослушни и неповторими”, признава логопедът Фотка Стоянова, чието име е свързано със светлината.

„На децата с увреждания се препоръчват всякакъв вид спортни дейности, но повечето от тях са и с двигателни проблеми. Затова всички посещават кинезитерапевт, а кабинетът в центъра е оборудван с всички възможни уреди подходящи за всякакъв вид увреждания. Плуването и конната езда дават положителни резулати при терапията, но засега са недостъпни за „слънчевите деца”, тъй като в района няма конна база, а и материално повечето не могат да си го позволят.

Почти всички имат домашни любимци, които им действат добре,

успокояват се и се учат на грижа към тях. Понякога децата с аутизъм изпитват трудности при разбирането и изразяването на емоциите, формирането на взаимоотношения с другите и намирането на приятели. Често се нуждаят от специална помощ при учене и придобиване на нови знания. Психологът в центъра работи с тях чрез рисуване, приказки и други видове терапии. Интеграцията им в масовите училища не е добре приета. Тези деца са шумни, стават по време на час, викат, а в клас са 20-30 деца. Нали се сещате колко време може да се изтърпи такова поведение… В повечето случаи и майката също присъства в часовете като придружител. Но идва момент, в който на всички им писва и чак тогава се обръщат към нас… Но много късно, за съжаление! Да доведеш дете на 4 години, да създаваш с него навици, правила, правилно обучение – всичко за нуждите му, това винаги дава резултат. Тогава напредъкът идва много бързо. В повечето случаи обаче родителите изчакват до 2-3-4 клас, идват в центъра вече изтощени, децата са нервни и е много трудно. Но ние намираме път към всичко и с добри подходи успяваме!, допълва Фотка Стоянова.

Празничната подготовка за Коледа е зареждаща за всички

Точно затова е решаващо ранното откриване на аутизма, както и намирането на адекватна подкрепа и ресурси. Навременните действия позволяват прилагането на персонализирани терапии, които могат да подобрят основни умения при децата като споменатите по-горе – социално взаимодействие, комуникация и когнитивни способности. Това може да включва логопедична терапия, трудова терапия и поведенческа терапия. Чрез ранна диагностика се появяват множество възможности, които иначе биха останали недостъпни, давайки шанс на децата с аутизъм да разгърнат пълния си потенциал и да водят по-качествен живот, категорични са специалистите. Иначе в Дневен център „Слънце“ подготовката за коледните празници кипи с пълна пара.

„Украсихме кабинетите, грейнаха няколко звезди на елхите, изработихме близо 50 картички с децата, които ръчно апликирахме и надписахме. Раздаваме ги на нашите посетители от други центрове, на гости и приятели. Посетихме работилницата на Дядо Коледа и пуснахме писмата с желанията на децата до него. Покрай Коледа сме на по-свободна програма, защото почти всеки ден имаме гости. През светлите празнични дни хората се активизират и се сещат за „различните” деца. Носят им подаръци, книжки, лакомства…

Пожелавам на всички читатели на в. „Струма“ весели празници и знайте, че независимо от диагнозата всяко дете заслужава обич, разбиране и семейство. Бъдете добри и толерантни не само по Коледа, те са едни от Вас!“, апелира Фотка Стоянова, майка на две деца.

Преди една година популярният български певец Кристиан Талев-Криско създаде фондация „Слънчеви деца 2024″ и инициира създаване на център за деца със специални потребности, след като неговият син бе диагностициран със Синдром на Даун. За 1 година по сметката на фондацията постъпиха 1,1 млн. лв. от дарители, което показа, че когато доброто и любовта са водещи, чудеса стават не само по Коледа!

БЕТИНА АПОСТОЛОВА