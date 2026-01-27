Лодка с френски туристи се преобърна край Оман, трима загинаха

Лодка с 25 френски туристи се е преобърнала край бреговете на Оман. Трима души са се удавили, а двама са с леки наранявания, съобщи местната полиция.

„Все още се води разследване, за да се установят обстоятелствата около инцидента“, заявиха от полицията.

Според вестник Oman Daily Observer лодката е пътувала към островите Ад Диманият – популярна туристическа дестинация, известна с едни от най-добрите места за гмуркане в региона. Изданието съобщава още, че инцидентът е станал около 9 часа сутринта, след като условията внезапно се влошили.

Службата за гражданска защита и спешна помощ на Оман потвърди, че е била извикана на мястото на инцидента. „При пристигането ни редица туристи вече бяха спасени от туристически лодки и бреговата охрана. Всички бяха в добро състояние“, каза нейният говорител.

Някои от пътниците не са носили спасителни жилетки по време на пътуването, отбеляза още говорителят.