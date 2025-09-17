Топ теми

Локализиран е пожара, възникнал в района на Кресненското дефиле

Локализиран е пожар, възникнал в района на Кресненското дефиле, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич. Към момента има активни огнища, които се обработват.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград информираха, че днес около 12:50 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в района на Кресненски ханчета на главен път Е-79 в Кресненско дефиле. На място са изпратени три екипа на пожарната в Благоевград.

Екипи на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР в Благоевград регулират движението в района. 



