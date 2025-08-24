Локализиран е пожарът над Сенокос

Пожар гори в борова гора над симитлийското село Сенокос. Огънят е обхванал около 10 декара борова гора в местността Негован над село Сенокос. Няколко екипа на пожарната служба от Благоевград, горски служители и доброволци са на място, като към момента са успели да локализират фронта на пожара. Разрастването му е предотвратено. Пожарът е в гората над селото, а опасност за къщите няма, съобщи инж. Благой Кишев директор на Държавно горско стопанство в Симитли.

А пожарът в района на Рупите, който възникна вчера следобед е потушен напълно, а изгорялата земеделска земя е около 5 декара, съобщи директорът на Горското стопанство в Петрич инж. Николай Тановски.

БНР





