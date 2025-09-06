Топ теми

Локализиран и в двете посоки е пожарът в Брезнишко

Още снощи е спряно разпространението на огъня, обхванал около 100-120 дка смесена гора на границата на Софийска и Пернишка област. 

В по- голямата си част, пожарът е бил на брезнишка територия, каза директорът на местното горско стопанство Юлий Сираков. 

Над 40- 50 пожарникари, горски служители, доброволци и от двете области са се включили в гасенето. Докаран е бил 30- тонен булдозер, с който са направени просеки. 

Както през нощта, така и днес, на място ще останат да дежурят екипи на Пожарната и горски служители.



