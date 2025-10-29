Лошата устна хигиена влияе негативно на сърцето

Ако ви е необходима още една причина, за да си миете зъбите, то тя е, че учените смятат, че поддържането на устната хигиена може да предпази мозъка и сърцето. Две нови проучвания, публикувани в Neurology Open Access, свързват заболяванията на венците и кариесите с по-голям риск от сърдечен удар и увреда на мозъка, съобщава ЮПИ.

Повече за изследванията

При първото изследване при хора на зряла възраст със заболявания на венците има по-голяма вероятност за промени на бялото вещество в мозъка.

„Заболяванията на венците са свързани с по-висок риск от възпаление, което се свързва с атеросклероза, както и с втвърдяване на малките кръвоносни съдове, както виждаме в проучването“, казва за Ен Би Си Нюз д-р Сувик Сен, професор по неврология в Университета на Южна Каролина.

При второто проучване екипът на Сен открива, че при хората, които имат и заболявания на венците, и кариеси, съществува 86% по-висок риск от сърдечен удар, в сравнение с хора със здрави венци и зъби.

„Ако имате и кариеси, освен проблеми с венците, това е двоен проблем. Означава, че рискът от сърдечен удар или неблагоприятни сърдечни усложнения се увеличава двойно“, обяснява Сен.

Какво да правим

Добрата новина е, че редовната грижа за зъбите може да доведе до големи промени.

Ежедневното миене на зъбите и използването на конци, заедно с редовното посещение на стоматолог, се свързва с 81% по-малък риск от сърдечен удар сред участниците в проучването, които имат добри навици за поддържане на устна хигиена, добавя Сен.

Въпреки че изследването не доказва, че лошата устна хигиена директно причинява удар, то добавя допълнителни доказателства, че възпаленията в устата могат да играят роля в здравето на мозъка и на сърцето.

Според Световната здравна организация 3,5 милиарда души по света страдат от заболяване на венците или от кариеси.

Освен това всяка година повече от 795 000 американци преживяват удар, показват данни на Американската кардиологична асоциация. Според експертите поддържането на здрави зъби и венци може да бъде лесен начин за намаляване на този риск.