Лошият късмет в любовта изчезва за 3 зодии

От 31-и юли в любовната сфера настъпват промени за всички ни. Планетата на любовта Венера влиза във водния Рак, където се чувства като у дома си. Връзките се задълбочават, позволяваме си да сме уязвими, копнеем за голямата любов. За три зодии периодът носи много щастие. Те късат с лошия късмет в романтичната сфера. Всичко трудно остава в миналото и сега ще осъзнаят какво е истинска любов. Ето късметлиите, според „Yahoo!“.

Рак

Призраци от миналото се появяваха отново в живота им през юли – срещаха отново стари тръпки или често сънуваха бивши партньори, за да получат търсения завършек. Тези водни зодии трябваше да затворят врати, да сложат истински край и осъзнаха, че някои отношения не биха довели до нищо хубаво. Но така те успяха да се излекуват и да разберат по-добре какво искат от връзките. Сега имат ясна визия, Венера е в техния знак и през август ще се почувстват щастливи. Чака ги повече късмет, надежда и вдъхновение в любовната сфера. Много романтика, хубави мигове с приятелите и семейството предстоят за Раците.

Скорпион

През юли Скорпионите усетиха лошите последствия и емоционалното натоварване, които им носят нездравословни връзки, в които има прекалено много зависимост на партньорите един от друг. Тези водни зодии трябваше добре да поразсъждават над връзките и отношенията. И да пуснат, да оставят в миналото тези нездравословни връзки. Имаше много горчиви моменти и осъзнаха неща, които не са особено приятни. Разговорите бяха трудни. Но август носи много повече късмет. Венера им носи жажда да изследват нови неща, да напуснат зоната си на комфорт и да се отдадат на ходене по срещи, романтика, нова любов.

Риби

Рибите имаха горчив месец юли, що се касае до връзките и романтичната сфера. Може да са се радвали на уюта вкъщи с роднини или любими хора, на някои пълноценни моменти с приятели, но трябваше и доста да поразсъждават върху корените си, травмите си, семейни навици, които повтарят и които ги карат да остават в лоши връзки. Мислиха доста и това ще им помогне сега. Август идва и любовният живот на тези водни зодии се подобрява. На фокус сега са романтичните връзки и приятелствата. Ще има повече оптимизъм, лекота в разговорите и отношенията, хубава енергия, игривост, весели моменти.





