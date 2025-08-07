Лошият сън допринася за 172 заболявания

Качественият сън е важен за доброто здраве, но степента, в която той влияе върху цялостното върху здравословното състояние, все още се изследва.

Ново проучване свързва 172 различни заболявания, включително деменция, диабет и болест на Паркинсон, с лошия сън. От тези заболявания, 92 от тях имат над 20% от риска, свързан с лошия сън. Някои хора обаче може все още да не са наясно какво означава „качествен сън“ и какво всъщност въздействие има сънят върху здравето им.

„Към момента не сме разбрали напълно как сънят изгражда здравето ни“, казва пред Medical News Today д-р Цин Чен, доцент в Института по токсикология в Колежа по превантивна медицина към Третия военен медицински университет в Китай. И допълни: „Може би знаем само, че лишаването от сън е вредно. Никой учен няма 100% увереност да ни каже кога трябва да спим или кога не трябва да спим, дали има допълнителни съвети за сън, които са важни за здравето“.

Чен е съавтор на проучване, публикувано наскоро в списанието Health Data Science, което свързва 172 различни заболявания с лоши модели на сън. За проучването изследователите анализират медицински данни от повече от 88 000 възрастни в базата данни на UK Biobank, за да измерят както техните характеристики на съня, така и диагнозите на заболяванията. След средно 7-годишно проследяване, изследователите свързват 172 заболявания с лоши модели на сън, включително нередовно лягане и нециркадни ритми.

От тях рискът за 42 заболявания е поне удвоен, включително свързана с възрастта физическа слабост, гангрена, фиброза и цироза на черния дроб. Чен и неговият екип също така откриха, че 92 от 172-те заболявания имат повече от 20% от риска, проследим до лош сън, включително деменция, първична хипертония, болест на Паркинсон, диабет тип 2 и остра бъбречна недостатъчност.

„Редовността (ритъмът) на съня трябва да се вземе предвид, в противен случай могат да се предизвикат редица заболявания, дори ако продължителността на съня е адекватна“, каза Чен. „Това е така, защото ритъмът на съня и продължителността му може да са отговорни за различни аспекти на нашето здраве.“

„Искаме да разберем защо нарушаването на ритъма на съня предизвиква заболявания и как можем да предотвратим или излекуваме заболяванията, причинени от нарушаване на ритъма на съня“, коментира той, когато беше попитан за следващите стъпки в това изследване.

Липсата на сън причинява ли тези заболявания?

Д-р Матю Шарф, регионален директор по медицина на съня в Hackensack Meridian Health и доцент в Медицинския факултет Hackensack Meridian в Ню Джърси, който не е участвал в изследването, коментира, че това проучване се основава на нарастващи доказателства, показващи, че недостатъчният или лош сън може да повлияе негативно на здравето.

„Силните страни на проучването включват използването на обективни данни и много голяма извадка“, обясни той. „То обаче показва много асоциации, но не е задължително да показва причинно-следствена връзка.“

„Сънят се очертава като важно модифицируемо поведение за подобряване на здравето и дълголетието“, продължи Шарф. „Целта е да се установи как сънят е свързан с различни заболявания, за да се разработят целенасочени интервенции. Например, някои групи могат да се възползват от по-дълъг сън. Други могат да се възползват от по-редовен график на съня.“

Редовността на съня е по-важна от продължителността му

Даниел Труонг, доктор по медицина, невролог и медицински директор на Института по неврология Труонг в Медицинския център MemorialCare Orange Coast във Фаунтин Вали, Калифорния и главен редактор на Journal of Clinical Parkinsonism and Related Disorders, казва, че реакцията му на откритията на това проучване е била изненадващо ясна: Редовността на съня е по-важна от продължителността му при обяснението на риска от заболяване.

„Изключително важно е изследователите да продължат да изследват как сънят влияе върху цялостното здраве, защото сънят е фундаментален биологичен процес, който влияе върху почти всяка органна система – и въпреки това той остава един от най-недооценените и неразбрани фактори, допринасящи за риска от заболяване и поддържането на здравето“, продължи Труонг.

„Това неотдавнашно проучване подчертава защо това изследване трябва да продължи. За разлика от генетичните предразположения или стареенето, навиците за сън могат да бъдат променени. Сънят засяга множество биологични системи, като имунната система, ендокринната, сърдечно-съдовата и неврологичните проблеми“, каза той.

Недостатъчният сън рядко е изолиран проблем

Кейти С. Маккълър, доктор по философия, сътрудник в болницата Massachusetts General Hospital и Harvard Medical School, каза пред MNT, че това изследване подсилва идеята, че сънят не е просто пасивно състояние, а жизненоважен процес, който поддържа почти всеки аспект на здравето, и допълва нарастващия брой изследвания, които показват, че здравословният сън е един от основните фактори за здравето.

Маккълър, която също не е участвала в проучването, обясни, че: „Освен това, тази работа подчертава това, което често се наблюдава в клинична обстановка: че недостатъчният сън рядко е изолиран проблем, а по-скоро индикатор или обострящ фактор при широк спектър от хронични заболявания.“

Съвети за подобряване на съня за по-добро цялостно здраве

Ако сте един от многото възрастни, които изпитват проблеми със съня, не сте сами. Предишни изследвания показват, че около 10% от хората по света живеят с безсъние, а около 20% изпитват случайни симптоми на безсъние.

За тези, които искат да подобрят нощния си сън, д-р Джими Йоханес, пулмолог и специалист по интензивна медицина в медицинския център MemorialCare Long Beach в Лонг Бийч, Калифорния, предложи да се определи редовно време за лягане и да се поддържа средата за сън хладна, тъмна и тиха.

„Синхронизирането с цикъла ден-нощ, като се излагате на слънчева светлина през деня и поддържате осветлението приглушено близо до времето за лягане, може да помогне за подготовката на мозъка за сън през нощта“, продължи Йоханес.

„Говорете с Вашия лекар за постоянни затруднения със заспиването, чести нощни събуждания, силно хъркане или задъхване по време на сън, събуждане уморени сутрин и/или прекомерна дневна умора или сънливост. Тези проблеми могат да отразяват състояние, засягащо съня, като сънна апнея или разстройство на настроението", посъветва той.Източник:Агенция „Фокус"






