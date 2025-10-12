Топ теми

Лошото време не спря дупничани да отбележат Световния ден на ходенето с музикална програма и маршрут до градската градина

Лошото време нe попречи на дупничани и гостите на града се включат в отбелязването на Световния ден на ходенето. Мероприятието бе организирано от кметството и Българската федерация по спорт за всички и събра стотина участници, повечето от които деца.
Събитието се проведе за 33-и пореден път и отново се превърна в празник на движението, здравето и активния начин на живот. Програмата на площад „Свобода“ бе открита от заместник-кмета по строителство Бойко Христов, който приветства всички дошли въпреки дъжда, насърчавайки ги да спортуват активно. В шоуто бяха включени различни спортни упражнения под съпровода на музикални хитове от различни стилове. 

Участниците се снимаха за спомен
Заместник-кметът Бойко Христов /с шапката/ даде начало на програмата и поведе традиционния маршрут
Включилите се в Световния ден на ходенето се качиха до градската градина, която всеки ден е място за спорт на стотици дупничани


Впечатляващи бяха брейк изпълненията на местната група „Денс Машийн“, които със сигурност запалиха малките деца по този вид танци. От Уелнес център – Дупница пък изнесоха интересна лекция, която целеше да покаже какви са ползите от здравословното хранене, особено когато то е съчетано с двигателна активност.
След края на музикалната програма стартира и традиционният маршрут за ходене. Той започна от централния площад, премина през градска градина, която всеки ден е място за спорт на стотици дупничани, и завърши пред сградата на общинската администрация. С усмивки и добро настроение участниците преминаха трасето, доказвайки, че желанието за активен и здравословен живот не се влияе от метеорологичните условия.
За всички, включили се в инициативата, бяха осигурени тениски, медали и раници, предоставени от организаторите като символичен жест за активност и съпричастност към каузата.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

