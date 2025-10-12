Лошото време не спря дупничани да отбележат Световния ден на ходенето с музикална програма и маршрут до градската градина

Лошото време нe попречи на дупничани и гостите на града се включат в отбелязването на Световния ден на ходенето. Мероприятието бе организирано от кметството и Българската федерация по спорт за всички и събра стотина участници, повечето от които деца.
Събитието се проведе за 33-и пореден път и отново се превърна в празник на движението, здравето и активния начин на живот. Програмата на площад „Свобода“ бе открита от заместник-кмета по строителство Бойко Христов, който приветства всички дошли въпреки дъжда, насърчавайки ги да спортуват активно. В шоуто бяха включени различни спортни упражнения под съпровода на музикални хитове от различни стилове.
Впечатляващи бяха брейк изпълненията на местната група „Денс Машийн“, които със сигурност запалиха малките деца по този вид танци. От Уелнес център – Дупница пък изнесоха интересна лекция, която целеше да покаже какви са ползите от здравословното хранене, особено когато то е съчетано с двигателна активност.
След края на музикалната програма стартира и традиционният маршрут за ходене. Той започна от централния площад, премина през градска градина, която всеки ден е място за спорт на стотици дупничани, и завърши пред сградата на общинската администрация. С усмивки и добро настроение участниците преминаха трасето, доказвайки, че желанието за активен и здравословен живот не се влияе от метеорологичните условия.
За всички, включили се в инициативата, бяха осигурени тениски, медали и раници, предоставени от организаторите като символичен жест за активност и съпричастност към каузата.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ