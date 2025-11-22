Лош късмет: 7 подаръка, които не трябва да се приемат

Със сигурност от детството сте чували по-възрастните да казват, че получаването на часовник като подарък или огледало е лоша поличба. Не забравяйте, че знаците действат само на тези, които вярват в тях.

1. Часовник Подаряването на часовник винаги се е приемало за лоша поличба. Хората от миналото са вярвали, че такъв подарък води до кавга. Естеството на произхода на този знак се обяснява с факта, че стрелките на часовника външно приличат на остри предмети – ножици, ножове, игли – следователно те уж „прерязват“ приятелството между дарителя и получателя на такъв подарък.

2. Огледало Такъв подарък е лош знак, тъй като огледалата се използват широко в магията и магьосничеството, където функционират като портал между световете на живите и мъртвите. Има и версия, че огледалото черпи енергия от човека. Ето защо такъв подарък не се препоръчва да се дава на жени, тъй като може да превърне живота им в кошмар. Освен това според народните знаци дареното огледало изтощава собственика си, прави го пристрастен към всяка зависимост.

3. Шал Красив шал може да бъде добре дошъл подарък само за тези, които не са суеверни. На тези, които вярват в такива неща, не трябва да се подарява шал, защото този елемент от гардероба се смята за предвестник на горчиви сълзи. Такъв подарък, според знаците, вероятно ще донесе грижи, празни дела и различни нещастия на собственика си.

4. Перла Бижута с този минерал, роден в черупките на някои морски и речни мекотели, не трябва да се приемат за подарък. Перлата, според суеверията и легендите, символизира сълзите на неутешимите вдовици и сираци. Ето защо се смята, че подаръкът може да донесе болест и дори загуба.

5. Празен портфейл Почти всеки знае за този знак. Самият портфейл е много необходим подарък, но празният портфейл не може да символизира нищо друго освен бедност. Ето защо е общоприето, че от гледна точка на енергията такъв подарък е пожелание за бедност. Напълно възможно е да направите празния портфейл финансово щастлив, като поставите всички пари, които са в къщата, в него и го оставите да се престои с тях за три нощи. След това извадете парите и инвестирайте част от тях в полезни покупки.

6. Нож Ножът е подарък, който носи кавги, разногласия и различни нещастия. Затова е обичайно да се поиска формален откуп за такъв подарък. Този знак възниква в онези дни, когато ножовете често служат като защита от врагове и на бойното поле. Вярвало се, че във всеки нож се влага лоша енергия, която е способна да провокира собственика към агресия.

7. Раздаване на подаръци Преподаряването на ръчно изработени подаръци също се приема за лош знак, тъй човекът, който ви е връчил ръчно изработен предмет за празника, е вложил частица от душата си в него. Смята се, че когато човек, на когото е поднесен такъв подарък, го пренебрегва и го прави отново, той си носи неприятности.