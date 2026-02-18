Луди от възбуда: 4 странни неща, които побъркват мъжете

Царува клишето, че нещата, които вълнуват мъжа… в сексуален аспект, трябва да са смели и доста провокативни.

Всъщност дами, трябва да знаете, че можете да възбудите мъжа на половин оборот дори с неща, на които не обръщате внимание в реалния живот.

Може да побъркате мъжа от възбуда и с неща, които смятате за свои недостатъци.

Именно заради това събрахме четири странни неща, които възбуждат мъжете, а жените едва ли имат представа, че това е така.

Ето кои са те:

Апетитни страни и малко коремче

Повечето жени са в безкрайна борба с излишните сантиметри по тялото си. Дори малка гънка на грешното място предизвиква женска истерия, но напразно. Както признават 85% от мъжете, мекият корем и страни почти винаги предизвикват повече желание за секс от плоския и релефен корем. Струва си да се замислим, нали!

Дълги ръце

Да, дами, мъжете гледат не само краката ви. За по-голямата част от мъжете дългите, тънки ръце са невероятен сексуален стимул. Може да нямате фигурата на моделка или идеално прави крака, но дългите ръце могат лесно да компенсират липсата на моделски параметри. Психолозите обясняват това с факта, че жена с дълги ръце изглежда по-вталена за мъжете, дори и да е с наднормено тегло. Така че обърнете специално внимание на тренирането на ръцете си във фитнес залата, а с това гарантирано мъжът ви просто ще полудее.

Дива коса

Тук не говорим за небрежна прическа или ситуация, когато сте станали и не сте имали време да срешете косата си. Просто се опитайте да не оформяте косата си твърде внимателно, така че през времето, прекарано на улицата, вятърът да има време да я разроши малко, което ще ви даде специален ефект в очите на мъжете. Между другото, тази техника често се използва от парижанките, които ценят максималната естественост. За един мъж изглеждате по-у дома означава, че той се чувства по-спокоен до вас и колкото повече му давате психологически комфорт, толкова по-лесно се възбужда.

Жена с добър апетит

Няма нищо по-тъжно от това жена да хапва безвкусна салата на среща. Мъжът прекрасно вижда, че с удоволствие бихте поръчали нещо друго, но вие се опитвате да запазите приличие в негово присъствие. Естествено, вашето настроение не го кара да иска да се нахвърли върху вас и да ви завлече „в пещерата“. Ако нямате специални препоръки за диети, опитайте се да се отпуснете и да не се срамувате да ядете пред мъж, ако не най-апетитните, но нереално вкусни неща за вас. Запомнете – жена, която знае как да се наслаждава на храната, дава на мъжа сигнал, че знае и как да се наслаждава на удоволствията в леглото.