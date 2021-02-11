“Лудогорец” победи “Спортист” Своге за Купата на България

“Лудогорец” победи “Спортист” Своге с 3:1 в двубой от първия кръг в турнира за Купата на България в официалния дебют на новия треньор на “орлите” Валдас Дамбраускас, както и на новото попълнение Пиерос Сотириу, пише Gong.bg.

Спортист Своге – Лудогорец 1:3

голмайстори: 0:1 Текпетей (17), 1:1 Христов (48), 1:2 Текпетей (57), 1:3 Кешеру (60)

съставите на двата отбора:

Спортист Своге: Кунчев, Мартин Михайлов (90-Богомилов), Борислав Христов, Харизанов, Ташев (90-Янакиев), Иванов (80-Вачев), Ивайло Михайлов, Костадинов, Рамадан (67-Кочилов), Цеков (67-Йосков), Деян Христов

Лудогорец: Ренан, Недялков, Сисиньо, Дяков, Вердон, Анисе (65-Баджи), Жосуе Са (71-Георги Терзиев), Текпетей (66-Чибота), Десподов, Кешеру (76-Сотириу), Каули Оливейра (71-Доминик Янков)

Съдия: Ивелин Занев

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