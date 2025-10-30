„Лукойл“ прие оферта за продажба на 100% от международните си активи

Руският енергиен гигант „Лукойл“ съобщи, че е получил и приел оферта от Gunvor Group Ltd. („Гънвор“) за закупуване на LUKOIL International GmbH (100% дъщерно дружество, което притежава международните активи на компанията).

Това се случи, след като САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Паралелно с това Европарламентът одобри предложението на ЕК за забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина. Санкциите засягат и подразделенията на енергийния гигант в България.

Основните условия на сделката са били предварително договорени от страните, допълват от компанията на сайта си. От своя страна „Лукойл“ се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи, освен с международния търговец на суровини „Гънвор“.

Продажбата на активите се осъществява в рамките на така наречения OFAC „wind down“ лиценз, който позволява ограничено време за приключване на текущите международни операции преди влизането в сила на санкциите.

„Сключването на обвързващото споразумение за сделката е свързано с предварителни условия, включително получаване на разрешение от OFAC от страна на купувача, както и всички други приложими лицензии, разрешения и други оторизации в други приложими юрисдикции. Ако е необходимо, страните планират да подадат заявление за удължаване на съществуващата лицензия от OFAC и всички допълнителни лицензии, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на международните активи и банковото им обслужване за периода до приключването на сделката“, заявиха от „Лукойл“.

„Гънвор“ е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят. Мултинационалната компания е регистрирана в Кипър, със седалище в Женева, Швейцария, показва информация на официалната й страница.

Дир.бг