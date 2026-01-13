Лумна сурвакарският огън в Трън

Сурвакарският огън в Трън лумна за първи път след многогодишно прекъсване. Маскирани с тежки звънци изгониха злото от региона. Трънското сурвакарско шествие тръгна в 17 ч. от фестивалния парк в началото на града, за да стигне до площада пред читалището, където се разигра ритуала „Традиционната сватба“ в интерпретация по чорбаджийски. В него участва и кметът на общината Цветислава Цветкова, която бе чорбаджийка.



За първи път в състава на групата има всички обичайни персонажи – звънчари, байрактар, войвода, булка с младоженец, свекър и свекърва, поп и музиканти, мечкар с мечка. След дълги години бе възстановена и сурвакарската група от възрастни. Маскарадната традиция Сурва в трънско се възобнови още през 2020 г. с детската група „Преличотини“, създадена от Стефка Бонева и Галина Илиева, със съдействието на Община Трън и народно читалище „Гюрга Пинджурова – 1895 г.“ Името ще се запази и за голямата трънска сурвакарска група, в която има 20 души.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА