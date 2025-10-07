Луната на ловеца – какво чака зодиите?

На 7-и октомври, вторник, ни очаква пълнолуние в Овен. То се нарича още Луната на ловеца. И не е обикновено събитие. На фокус са сблъсъците между партньорство и независимост, действие и баланс. Ще трябва да бъдем решителни и смели. Куражът сега е нужен и ни чака ново начало. Ето какво да очаква всяка зодия, според „ELLE“.

Овен

Пълнолунието е в техния знак – усещат всичко интензивно сега. Нека вложат огнената си енергия в проекти, които са наистина значими, а не да прегарят, заради приоритети на други хора. Лидерските им качества са подчертани, да ги използват мъдро.

Телец

По време на Луната на ловеца на фокус е подсъзнанието, заровените емоции сега се показват. Нека си почиват, когато трябва, но да не използват грижата за себе си като извинение, за да избегнат някои необходими разговори. Сега не трябва да са чак такива инати.

Близнаци

Приятелствата и социалните групи сега заемат централно внимание. Време е да оценят кои връзки са реципрочни и кои само отнемат от ценната им енергия. Комуникационните им дарби са подсилени сега – да ги използват, за да поставят някои граници.

Рак

При тях на фокус са кариерните амбиции. Вниманието им е насочено към професионалната сфера. Признанието, за което работиха здраво, най-сетне идва. Но да помнят, че успехът не значи нищо, ако заради него за жертвали доброто си емоционално състояние. Балансът е важен.

Лъв

Приключенията и разширяването на хоризонтите – това ще вълнува Лъвовете сега. Философски настроени са. Може да планират пътуване, да започнат нов курс или най-накрая да проведат този голям, важен разговор, за който мислят. Вселената ще подкрепя смелите действия сега. Да вярват на творческите си инстинкти.

Дева

Трансформацията и споделените ресурси са на фокус. Финансовите партньорства или личните връзки стигат до повратен момент. Девите са аналитични по природа и премислят всичко дълго. Но сега трябва просто да се оставят на чувствата.

Везни

Партньорствата изискват специално внимание сега. Романтичните връзки, бизнес колаборациите или творческите съюзи – при всички тях може да има кризи или пробиви. Важно е да изберат автентичните връзки, а не удобния компромис.

Скорпион

При тях на фокус ще бъде здравето. Организмът им се опитва да им каже нещо – нека най-сетне го чуят. Да видят какви навици имат. Дори дребни промени в рутината могат да създадат големи промени след време. Да се погрижат за себе си.

Стрелец

Креативното изразяване и преследването на романтичен интерес – това заема централно място за тях сега. На фокус е насладата, Стрелците трябва да направят радостта приоритет, а не задълженията. Оптимисти са по природа, така ще могат да предизвикат в живота си неща, които наистина им носят вълнение и щастие.

Козирог

Очаква ги някаква кулминация в семейния живот или в дома. Ще трябва да проведат разговори относно местожителство, жилище, граници в семейството или емоционална стабилност. Не могат повече да ги избягват. Трябва да създадат пространство, в което са спокойни.

Водолей

Пълнолунието в Овен поставя вниманието върху комуникацията и местните връзки. Важни разговори, които са отлагали, ще се състоят сега. Интелектуалните им способности са подсилени. Да ги използват, за да получат това, което искат.

Риби

Парите и ценностите ще са на фокус за Рибите по време на Луната на ловеца. Финансовият сектор е основна тема. Време е да започнат да харчат за това, което наистина им е приоритет. Интуицията ще им подскаже правилните отговори.