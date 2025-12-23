„Лъвовете“ и „Тайсън“ с отборни купи на боксовия турнир „Смело сърце“ в Благоевград, индивидуални призове за „Македония“ и „Файт“ (ГД)

„Лъвовете“ (Пч) и „Тайсън“ (Бл) заслужиха отборни купи на ежегодния боксов турнир „Смело сърце“, проведен в зала „Орфей“ на парк „Македония“. Петричани се наредиха втори с 8 победи, а благоевградчани са трети с 6. Първи е „Кико“ (Сф) с 15 спечелени финала. Състезанието откри кметът на домакините Методи Байкушев, а от местните тимове участваха още „Македония“, „Пирин“ и „Ротунда“. Успешен дебют направи „Разлог“, чийто наставник Теодор Георгиев понесе на рамене възпитаниците си Радослав Николов и Виктор Костадинов, които взеха убедително своите срещи. Приза за най-борбен състезател заслужи Александър Стоименов от „Македония“, за най-добър боксьор на турнира бе определен Мартин Райчев (Самоков), най-техничен е Иван Николов от „Братство“ (Кн), а купа „Смело сърце“ получи Диди Григорова от „Файт“ (ГД). Множеството зрители се насладиха на 45 мача в 4 възрастови групи – от деца до мъже. Предварителните заявки бяха от 129 боксьори, ала доста от тях не пристигнаха по здравословни причини. Сблъсъците ръководиха авторитетно благоевградските арбитри Лазар Андреев и Мария Джунджурова. В проявата се включиха представители на 15 клуба от Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Симитли, Разлог, Перник, Кюстендил, София и Самоков.

Ал. Стоименов се радва на приза „Най-борбен състезател“ до треньора си К. Масларски М. Джунджурова получава поздравления от кмета М. Байкушев под аплодисментите на Л. Андреев и отец А. Шавулев, председател и треньор на „Пирин“ Битките между въжетата предизвикаха голям зрителски интерес Т. Георгиев е понесъл на рамене Р. Николов

ИВАН ДЕЛЧЕВ