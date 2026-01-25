Лъжец ли си? Как да разпознаем лъжите по поведението на човек

Хората лъжат по-често, отколкото бихме искали да си признаем – от невинни комплименти за нова прическа до сериозни измислици. Но дори и най-опитните лъжци се затрудняват да скрият истината: езикът на тялото им често ги издава. Експертът по връзките Лиъм Барнет обяснява, че като се фокусират върху думите си, хората са по-малко осъзнати за жестовете и позите си.

Психотерапевти, адвокати и експерти по невербална комуникация споделиха на кои движения да обърнете внимание, ако подозирате, че някой лъже, пише Best Life.

1. Краката „издават“ лъжеца

Лицензираният психотерапевт Джеймс Милър отбелязва: колкото по-далеч е частта от тялото от мозъка, толкова по-малък е контролът ни върху движенията ѝ. Прекомерното тропане или потупване с крака може да показва нервност, докато внезапното завъртане на краката настрани може да показва подсъзнателно желание за бягство от разговор или собствена неистина.

2. Не могат да стоят неподвижно

Терапевтът Рейчъл Единс добавя, че лъжците често се затрудняват да останат неподвижни – те се движат, опитват се да приключат разговора бързо или дори се люлеят от едната страна на другата. Това е проява на вътрешно напрежение.

3. Постоянно докосват дрехите си

Адвокат Дейвид Кларк казва, че в съдебната зала често забелязва хора, които лъжат, оправяйки си вратовръзките, очилата, косата или бършейки потта. Това е несъзнателен опит да се разсеят от лъжата.

4. Избягват контакт с очите

Очите са „огледалото на душата“. Кларк съветва да се обръща внимание на това къде гледа човек: ако спре да ви гледа в очите, това може да показва чувство за вина.

Освен това, посоката на погледа също е важна: десничарите, които гледат нагоре и надясно, са склонни да измислят отговор, вместо да си спомнят действителни събития.

5. Стискат устните си една към друга

Психотерапевтът Колин Уенър обяснява, че когато човек се опитва да контролира думите си, устните му се свиват и леко се извиват надолу – естествена реакция на желанието „да не казва истината“.

6. Скриват ръцете си.

Ако някой скрие ръцете си в джобовете, кръстоса ги или стиска юмруци, това може да е признак на напрежение и желание да се „затвори“. Психологът ДжинаМари Гуарино казва, че това е инстинктивната защита на тялото срещу дискомфорта, причинен от лъжата.

7. Тялото се напряга

Социалният работник Джони Огъл отбелязва, че лъжците често имат „затворена“ поза – скръстени ръце или крака, повдигнати рамене. Това е признак на стрес. Хората, които казват истината, от друга страна, обикновено стоят отпуснати.

8. Покриват устата си

Според адвокат Андрю Тейлър, лъжците понякога инстинктивно докосват лицата си или покриват устата си, сякаш се опитват да се предпазят от лъжа. Това е несъзнателен начин да скрият емоциите си.

9. Несъответствие между думи и жестове



Ако тялото не „подкрепя“ думите, това е предупредителен знак. Експертът Ванеса Ван Едуардс казва, че неподходящите кимания или изражения на лицето (например, гримаса на отвращение по време на признание) често издават измама.

10. Поведението е различно от обичайното

Професорът по комуникации Касандра Льоклер отбелязва, че най-надеждният начин да хванете лъжец е да забележите внезапна промяна в поведението му. Ако жестовете, интонацията или маниерите му са различни от обичайните, може би крие нещо.

Въпреки че нито един от тези признаци не е абсолютно доказателство за измама, комбинация от няколко от тях може да показва, че другият човек не е напълно искрен. Ключът е да наблюдавате внимателно и да не правите прибързани заключения.