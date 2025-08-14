Лъч надежда! Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин

Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин. Лъч надежда на на 21-вия ден от борбата с огъня край Илинденци. Две огнища продължават да създават работа на пожарникари, горски служители военни и доброволци. Какви са шансовете да бъдат окончателно изгасени?
Огънят не е обхванал нови територии от Национален парк Пирин. Днес усилията са насочени към овладяване на пожара в други две огнища. На терен са повече от 150 души, подпомагани по въздух от два военни хеликоптера. На 21-вия ден от началото на акцията хората са уморени.
Дванайсетчасови дежурства повече от 20 дни. Това е ежедневието на екипите, които се борят със стихията в Югозапада. Пожарникари и горски служители, подпомогнати от армията и доброволци.
„Огнището, което е на границата с национален парк Пирин в момента е локализирано. Малко по-сложна е ситуацията с по-ниското огнище, но и там днес хората ще се стремят да го локализират и да потушат каквото могат. Предвид трудния терен основните дейности ще са по периферията чрез изграждането на просеки и полоси, трудно е качването на вода на гръб“, заяви Иван Ризов-директор на ДГС-Струмяни за БНТ.