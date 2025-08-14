Лъч надежда! Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин

Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин. Лъч надежда на на 21-вия ден от борбата с огъня край Илинденци. Две огнища продължават да създават работа на пожарникари, горски служители военни и доброволци. Какви са шансовете да бъдат окончателно изгасени?

Огънят не е обхванал нови територии от Национален парк Пирин. Днес усилията са насочени към овладяване на пожара в други две огнища. На терен са повече от 150 души, подпомагани по въздух от два военни хеликоптера. На 21-вия ден от началото на акцията хората са уморени.

Дванайсетчасови дежурства повече от 20 дни. Това е ежедневието на екипите, които се борят със стихията в Югозапада. Пожарникари и горски служители, подпомогнати от армията и доброволци.





