Любимецът на децата Бате Асен бил принуден да си смени името

Тази година се навършиха 20 години от смъртта на любимеца на децата Асен Кисимов, когото поколения наричаха Бате Асен. Изпълненията му на „Зайченцето бяло“, „Къде са ми детските книжки“, „Тече, всичко тече“ и днес се слушат от децата, както преди 40 години, а озвучените от него приказки са част от израстването на няколко поколения.



„Моите деца се радват най-много на песните му, понякога им е тъжно, че не познават дядо си. Но тези песни са машина на времето – деца, израснали в различни години, ги обожават по един и същи начин“, споделя синът му Йордан Кисимов.



Внуците на актьора Алекс и Ема са родени след неговата кончина и така и не успяват да го срещнат. Въпреки това го познават чрез записите, които продължават да се гледат и слушат в интернет, и чрез спомените на баща им. „Понякога им е мъчно, че никога не са го прегърнали, но той живее за тях чрез песните“, казва Йордан.



Децата винаги са били най-голямата любов на Асен Кисимов. Именно на тях е посветил голяма част от творчеството си. На 13 юли 2005 г., деня на неговата кончина, той пак е трябвало да има среща с малки зрители, която очаквал с огромно вълнение. Това е символично за живота му: до последно е отдаден на детската публика.



Кисимов има над сто роли в театъра и оставя ярка следа в киното – от „Топло“ и „Бъди щастлива, Ани“ до „От нищо нещо“, където е в образа на журналиста Ташев и си партнира със Стефан Данаилов и Анета Сотирова.

Играл е в Театър „Българска армия“, „София“ и Бургаския драматичен театър. Гласът му десетилетия звучи по радиото в предаването „Часът на слушателя“.



В комедията „От нищо нещо“



Малцина знаят, че в началото на кариерата си Асен Кисимов е решил да смени фамилията си, за да не бъде свързван с театралния колос Константин Кисимов. За да се избегнат паралели и недоразумения, младият Асен дълго време работи под името Ангелов. Това е едно от най-болезнените решения за него, разказват негови близки, защото смята фамилията на своя баща за чест.



Синът му Йордан за разлика от баща си не поема по артистичен път. Завършил е в Германия, занимава се с бизнес, но е известен и като страстен кулинар и е чест гост в готварски тв предавания.Ретро.бг