Любимец на феновете на орлетата натирен от „Огоста“, С. Делев с приза „Гол на кръга“

Борещият се за оцеляването си в елита „Монтана“ натири любимеца на феновете на орлетата Илиас Илиадис. Двете страни обаче се споразумяха за раздяла по взаимно съгласие, която ще бъде официализирана в близките часове. Етническият грък, роден на 21 март 2001 г. в Торонто, пристигна на „Огоста“ през лятото след силна пролет с екипа на „Пирин“. След като се премени в синьо, игра в 18 от 19-те есенни мача в Първа лига и в двата за купата. По време на престоя си в България обаче цената му на трансферния пазар падна до 200 000 евро. Железният боец в средата на терена е юноша на атинския гранд „Панатинайкос“, с който подписва и първия си професионален договор. Има един сезон в мейджър сокър лигата на САЩ и Канада с тима на „Монреал“, откъдето е пращан под наем в по-нискоразредни отбори отвъд Океана, преди да акостира на стадион „Христо Ботев“, за да реанимира кариерата си. Освобождаването му от „Монтана“ съвпада с уволнението на наставника Анатоли Нанков, който оставя състава в зоната на директното изпадане. Със старшията си тръгват и двама от помощниците му – Илиян Памуков и Светлан Кондев, на когото е предложено да работи в клубната школа. Вот на доверие от досегашния щаб е даден само на треньора на вратарите Димитър Атанасовски. За овакантения пост на кормилото на монтанчани първоначално се спрягаше Александър Алекснадров-Алвеша, който в предишната кампания води за кратко ЦСКА 1948. Вчера обаче на хоризонта се появи името на друг кандидат – Захари Сираков. Кадърът на „Левски“ натрупа стаж като предводител на дубъла на „Лудогорец“, записа и 9 мача начело на първия отбор на хегемона, 3 от тях в Лига Европа миналата есен.

„Монтана“ има пръст и при избора на най-красив гол на 18-ия кръг, в който хората на Нанков отстъпиха с 1:2 на столичния „Локомотив“. Приза грабна орлето в състава на железничарите Спас Делев с фамозното откриващо попадение, което вкара от над 20 метра с изстрел от въздуха с левачката.

СТОЙЧО СТОИЦОВ