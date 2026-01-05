Любимите секс пози на мъжете са не повече от 7 – ето кои са те

По данни на различни проучвания любимите секс пози на мъжете са не повече от седем.

Първата поза е жената ездачка. При нея партньорката е отгоре, мъжът я вижда изцяло и това е влудяващо особено когато знаем колко важна за мъжа е зрителната представа в секса.

Мъжът отзад или различните варианти на кучешката поза също е много предпочитана от силния пол. За дамата е добре да знае, че не е задължително да заема обичайна позиция на колене и ръце. Може просто да стои наклонена напред и да се държи или опре за нещо. При такава поза мъжът контролира целия процес и прониква дълбоко.

При позицията „вълшебна гора“ мъжът седи в поза на лотос, а жената се разполага върху него в седнало положение и лице в лице. Визуалният контакт, близостта на телата компенсират недълбокото проникване.

Мисионерската поза позволява на мъжа да чувства, че доминира над жената.

Страничната поза носи ефект на неочакваност. В зависимост от това как се сгъват краката може да се контролира дълбочината на проникването.

Позицията лотос има особености, липсващи при другите пози. Докато мъжът седи по турски, дамата се настанява върху него, стараейки се да обхване тялото му с краката си. По време на акта тя се извива назад, с което се постига дълбоко проникване. При тази поза също има досег лице в лице, визуален контакт, а и лесно се стимулира клитора.

При последната поза „стрида“ жената е по-гръб, а мъжът действа, стоейки на колене. Удобството на тази поза е, че двойката може да премине към нея лесно след мисионерската поза (и обратно).

Това че мъжът харесва най-много 7 пози е и хубаво, и не чак толкова. По-малкото варианти не затрудняват двойката да се колебае каква поза да избере. От друга страна, обаче, този лимит води до рутина и еднообразие.